As várias crises nos media

De repente, o mundo deu uma volta: nas últimas semanas, a notícia é sobre quem produz notícias. Propõem-se medidas para evitar o colapso das empresas que detêm meios de comunicação. Algumas merecem discussão aprofundada, sendo todas focadas nas formas de apoio aos proprietários ou aos profissionais que nelas trabalham. Outras, não: provêm dos mesmos que muito fizeram para deixar a situação chegar onde chegou. Mas, com raríssimas exceções, de que destaco as intervenções do jornalista David Borges na TV e rádio, o diagnóstico é incompleto. Logo, as soluções apresentadas são deficientes, por não abarcarem a globalidade do problema. O afastamento de muitíssimos leitores da imprensa escrita e, cada vez mais, dos noticiários das TV não tem apenas causas relacionadas com o acesso à informação (fácil e deformada) nas redes sociais ou com o cansaço informativo. Tem também a ver com a qualidade do jornalismo praticado. David Borges, e poucos mais, recordou que nas primeiras décadas da sua carreira era impossível dar notícias sem verificar seriamente o seu conteúdo, sem apresentar o contraditório de modo sério e claro para todos. O “pseudojornalismo” que hoje se pratica em muitos media não contribui para o conhecimento da verdade e para a melhoria da democracia. Não é só em Portugal que isto acontece, é uma deficiência generalizada das democracias (nos outros regimes a informação livre nem sequer existe). Uma grande percentagem do público voltará a ler jornais e a ver telejornais se o convencerem de que as notícias (políticas, económicas, desportivas, etc.) apresentam os vários lados em confronto de modo sério. Seria um prazer ter de novo a verdadeira informação ao nosso dispor. Não basta dizer que a comunicação social livre é essencial à democracia. É preciso também dizer que essa atividade só é útil (só é livre de interesses) se atuar de acordo com as regras deontológicas dessa magnífica profissão: o jornalismo.

Luís Taylor, Porto

Democracia em perigo

As eleições são a máxima afirmação da democracia. O facto de se concretizarem em liberdade garante que as instituições estão vivas e o povo eleitor tem a capacidade de orientar o sentido político do país em função das suas escolhas.

Estas eleições de 10 de Março carregam vários dilemas. Começam por resultar da interrupção da maioria absoluta de um partido que não resistiu às trapalhadas no Governo que dele se formou, do mesmo modo que a uma oposição agreste, em que tudo se procurou fazer para o derrubar. Que perspectivas para estas eleições? Nunca a democracia esteve tão em perigo.

A escolha é entre um PS reinventado sobre si próprio, uma direita dita tradicional muitas vezes dando a aparência de estar de mãos dadas escondidas com a extrema-direita, de quem eleitoralmente precisa de se afastar publicamente, ou com a assunção desta para mal dos princípios que devem nortear uma sociedade de estabilidade, igualdade e progresso.

Oxalá o país eleitor possa reflectir com método perante estas diferentes perspectivas e saiba, com lucidez, afastar-nos do extremismo ou de quem com ele aceite pactuar, se bem que sem o mostrar de facto. Seria prova de uma democracia adulta e revigorada, como se pretende, ainda para mais em tempos de ser assinalado o seu meio século de existência.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

O protesto das polícias

O sentimento de insegurança numa sociedade é minimizado por seres humanos que só não são anónimos porque vestem uma farda que os identifica como agentes da autoridade, que são ao mesmo tempo servidores do Estado, e que merecem respeito, porque abdicam muitas vezes do são convívio familiar para poderem servir os cidadãos.

Deslocados muitas vezes das suas origens, enfrentando realidades sociais diferentes, e com uma remuneração nada atractiva, mediante as dificuldades e riscos a que estão expostos, os agentes da autoridade deveriam ser olhados como garante da ordem pública, e por isso, perante o cumprimento do dever, serem devidamente remunerados, o que seria uma forma de motivação. O protesto dos agentes de autoridade transmite à sociedade a certeza de que aqueles que servem o país vestindo uma farda não são devidamente valorizados pelos poderes instituídos (…).

Américo Lourenço, Sines