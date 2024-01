Estarão os EUA mais próximos de legalizar a cannabis?

E se em vez de recorrer a um amigo de um amigo que conhece alguém, pudéssemos simplesmente comprar legalmente marijuana numa loja, com garantias de segurança em relação ao que consumimos? "Se [um país] sabe que os seus cidadãos consomem cannabis de qualquer maneira, porque não deixar que o façam em segurança e aproveitar para reinvestir o dinheiro dos impostos?" A primeira pergunta é minha, a segunda é de James Pepper, chairman do organismo que regula o mercado legal de cannabis para fins recreativos no estado norte-americano do Vermont, com quem falei para uma reportagem publicada neste domingo.