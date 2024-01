Terça na TV: A Criada, os vikings e a política para os jovens

O Reino, The Tourist e um docudrama sobre Dante são outros destaques do dia.

CINEMA

O Fugitivo

Hollywood, 21h30

Andrew Davis realizou, em 1993, esta adaptação ao cinema da série dos anos 1960. Condenado à morte pelo homicídio da mulher, o Dr. Kimble (Harrison Ford) consegue evadir-se com um objectivo em mente: encontrar o verdadeiro criminoso - um homem sem um braço que ele jura ter visto. No encalço de Kimble segue o marshal Gerard (Tommy Lee Jones, que com este papel ganhou o Óscar de melhor actor secundário), o agente federal que jurou apanhar o médico. Mas o que se esconde verdadeiramente atrás deste assassínio?

A Criada

TVCine Edition, 22h50

Thriller erótico do sul-coreano Park Chan-wook, a partir de um romance da britânica Sarah Waters. Na década de 1930, a Coreia encontra-se subjugada ao Japão. Sook-Hee é contratada como empregada de Hideko, uma jovem órfã japonesa que é a única herdeira de uma grande fortuna e que tem como tutor um tio autoritário e dominador. Sook-Hee não está ali por acaso: é aliada de Fujiwara, um vigarista que planeia conquistar o coração de Hideko, casar-se com ela e mandá-la para um hospício. Tudo muda quando a amizade entre as duas raparigas se transforma em algo mais.

O Reino

Fox Movies, 23h20

Acção com Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner e Jason Bateman, sob a direcção de Peter Berg. Quando um terrorista detona uma bomba no interior de uma zona residencial americana em Riad (Arábia Saudita), desencadeia-se um incidente internacional. O agente especial do FBI Ronald Fleury reúne uma equipa de elite e negoceia uma viagem com o intuito de localizar o responsável. Assim que aterram, apercebem-se das desconfianças das autoridades locais.

O Pio dos Mochos

RTP1, 23h38

Os Contos Vermelhos de Soeiro Pereira Gomes inspiram o telefilme realizado por Diana Antunes, segundo um argumento de Raquel Palermo. Passa-se nos anos 1930, em Miranda do Corvo, e segue um jovem operário que adere à luta sindical e se vê no centro de uma missão contra o Estado Novo. Diogo Branco, Afonso Pimentel, Miguel Damião, Sara Barros Leitão e Ana Vilela da Costa compõem o elenco.

SÉRIE

The Tourist

HBO Max, streaming

Segunda temporada desta co-produção internacional (entre Inglaterra, Austrália, Alemanha e Estados Unidos) encabeçada por Jamie Dornan, um thriller de espiões cheio de reviravoltas e sentido de humor sobre um homem que acorda após um desastre na Austrália tendo perdido a memória e não sabendo quem é.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 21h57

Directo. Os jovens interessam-se por política? Os partidos ainda fazem sentido para eles? Ou são mais movidos por causas? O que os leva às urnas? São estas questões que alimentam o debate desta noite, em que a RTP quer dar “lugar às novas gerações” para “falar sobre o futuro do país”, quando faltam menos de dois meses para as eleições legislativas. Os convidados de Carlos Daniel são a jornalista Leonete Botelho (editora de política do PÚBLICO), os politólogos André Azevedo Alves, Filipa Raimundo e Carlos Jalali, e o sociólogo Paulo Pedroso.

DOCUMENTÁRIOS

A Ascensão dos Vikings

História, 22h15

Estreia-se uma viagem no tempo, até ao século IX, para conhecer “a tumultuosa vida dos lendários reis dinamarqueses”, descreve o canal. As personalidades, ambições e tácticas dos primeiros líderes dos guerreiros escandinavos revelam-se em dois pares de episódios “repletos de paixão, ambição e traição”. O primeiro a entrar em cena é Godfred, seguido de Horik e Harald. Daqui a uma semana, os protagonistas serão Ragnar, o viking que se tornou uma lenda (e que inspirou, na ficção, a premiada série Vikings) e os seus filhos.

A Ascensão dos Vikings AMC Networks A Ascensão dos Vikings AMC Networks A Ascensão dos Vikings AMC Networks A Ascensão dos Vikings AMC Networks Fotogaleria A Ascensão dos Vikings AMC Networks

A Divina Política de Dante

RTP2, 23h44

Jesus Garces Lambert, realizador de Eu, Leonardo e Caravaggio - A Alma e o Sangue, assina este docudrama apresentado como “uma exploração visceral e pessoal da história do século XIV, vista pelos olhos do escritor italiano mais importante de todos os tempos”: Dante Alighieri, o autor d’A Divina Comédia.

DESPORTO

Futebol: Braga x Sporting

SIC, 19h40

Ligação directa a Leiria para assistir ao embate entre os minhotos e os “leões”, na primeira meia-final da Taça da Liga. A segunda joga-se amanhã entre o Benfica e o Estoril Praia. Os vencedores das duas rondas encontram-se na final do próximo sábado. Todos os encontros são emitidos pela SIC, em directo do estádio municipal Dr. Magalhães Pessoa.