Prevaricação?

Os procuradores da Operação Influencer acusam o ex-ministro João Galamba de ser “o mentor de um plano criminoso para beneficiar a empresa Start Campus [SC]”, para o que “terão sido introduzidas normas favoráveis à SC, o que, na prática, se traduz na elaboração de uma lei à medida”.

Ora, segundo se sabe, as ditas alterações à lei não foram mais do que estender a empresas privadas certas facilidades burocráticas no licenciamento de projectos que, até ali, abrangiam apenas empresas públicas e autarquias. Sendo assim, não se compreende como é que as alterações à lei terão sido à medida da SC se, daqui para o futuro, toda e qualquer empresa privada poderá vir a beneficiar das novas condições de licenciamento de projectos propostos.

Relembre-se que o Centro de Dados de Sines foi proposto unicamente pela SC, pelo que não houve prejuízo para a concorrência. Estando em causa um investimento estrangeiro de mais de 3000 milhões de euros, que iria criar centenas de postos de trabalho altamente qualificados, seria displicente e mesmo sinal de grande incompetência o Governo não tentar assegurar para Portugal tal empreendimento, decerto cobiçado por outros países para onde a SC poderia ir instalar o seu projecto. Se este surrealista processo judicial fosse comentado por Mário Cesariny ou Alexandre O’Neill, poderia muito bem ser intitulado Pre-VAR & cação!

Edgar da Mata, Queluz

Voos turbulentos

Ao que parece, a turbulência com a gestão e a tutela pública da TAP ainda não terminou. Depois de uma longa, penosa e por vezes caricata comissão parlamentar de inquérito, que supostamente tudo analisou e esclareceu, a defesa apresentada pela próprio TAP ao processo que a ex-CEO lhe colocou veio trazer mais alguns factos e argumentos curiosos…

Em primeiro lugar, ao contrário do que sempre afirmou a tutela, a senhora não seria uma grande gestora e a recuperação da empresa foi mais pelo contexto do que pelo mérito da equipa de gestão. Depois, a CEO ocupava outros cargos incompatíveis com o estatuto a que estava obrigada. Isto constitui motivo para despedimento com justa causa, mesmo tendo sido “descoberto” pela TAP depois de a ter despedido… Aqui não se pode falar de protelamento de decisões, foi agir até antes de conhecer. Do outro lado, diz-se que essa situação teria sido previamente exposta e autorizada.

Não sei como isto vai acabar, mas uma coisa é certa: quando o Estado Português quiser contratar um profissional de primeira água, vai ser muito difícil convencer alguém sério e competente a trilhar caminhos que podem conduzir a estes imbróglios. Entretanto, enquanto ouvimos loas à fantástica recuperação e rentabilidade da empresa, esta recebe mais 343 milhões de euros do Estado para aumento do capital social. Estava previsto, aparentemente ainda haverá outro para o próximo ano, mas, se as coisas estão a correr tão bem à empresa, o fluxo financeiro não deveria ser no outro sentido?!

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

Feios, grossos e maus vs. bonitos, educados e bons

O ex-director do PÚBLICO Manuel Carvalho escreveu um artigo de opinião intitulado Feios, grossos e maus, texto esse que merece a minha aprovação e no qual, genericamente, estou de acordo com a análise que expendeu. É evidente que no Chega existem certas pessoas repulsivas, “assustando e arrepiando a boçalidade deliberada e assumida como trunfo”, mas, caro Manuel Carvalho, a sociedade não é, de certa maneira, o reflexo da prática política? O que vemos nós no dia-a-dia? Não é a má educação?; os atropelos de vária ordem?; a indelicadeza, a malcriadez e o desleixo nos serviços públicos?; o “deixa-andar e depois logo se vê”?; o descontentamento das forças de segurança?; a irritação pelo agravamento das condições de vida com a carestia insuportável dos bens de primeira necessidade, da habitação e os baixos salários?; a falta de futuro para os jovens que ganham uma ninharia e que preferem continuar a emigrar?; o descontentamento dos professores?; a deterioração do SNS?; o marasmo na justiça?; o favorecimento e o nepotismo instalados nos vários sectores, organismos e instituições do Estado?...

O problema que temos com o Chega é que os bonitos, educados e bons dos partidos do centrão político e da esquerda mais radical deixaram acumular os problemas do país, não os resolveram e só fizeram (fazem) promessas. Será, por isso, de admirar que os feios grossos e maus cresçam na intenção de voto? O sistema democrático está a estiolar, está a degradar-se e a definhar. Os feios, grossos e maus avançam, não pelo seu mérito e competência, mas pelo demérito e pelas contradições insanáveis dos bonitos, educados e bons. E não nos esqueçamos que existem senhores saudosos de regimes mais musculados e autoritários perante o definhamento e a anomia da democracia.

António Cândido Miguéis, Vila Real