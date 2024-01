Saudinha, é o que se deseja!

Tinha Annie Ernaux acabado de conquistar o Nobel de Literatura e, nunca a tendo lido, comecei com O Acontecimento, a história autobiográfica da autora francesa que, aos 23 anos, engravidou e procurou fazer um aborto num país onde a prática era ilegal. Levei-o para a sala de espera do centro de saúde, com a ideia que o começaria e terminaria antes de ser chamada pela médica de família. (O livro tem 96 páginas.) Enganei-me. Mal o abri, li três parágrafos, vi o número da minha senha no visor e entrei para o gabinete. (Afinal, o SNS trabalha melhor do que dizem as más-línguas.)

A minha médica de família começou por me perguntar se a estagiária de Medicina, sentada num banquinho ao seu lado, podia assistir à consulta. Anui, claro. "Está a gostar?", questiona, apontando para o livro. "Estou a começar, é uma escrita despojada de floreados. É dura, de certa maneira é uma escrita jornalística", respondo. "Qual é a história?", continua curiosa, de olhos a saltarem entre o ecrã do computador e a capa do livro. "É sobre o aborto. Ela, a própria Ernaux, precisa de fazer um aborto."

As mãos da médica sobem até ao crucifixo de ouro que tem pendurado ao pescoço, olhando-me fixamente, e a estagiária balança-se desconfortável no seu banquinho. Aproveito o incómodo para as aconselhar a ler. Sabemos como os médicos são avessos ao aborto e à eutanásia, o seu código fala-lhes de vida e não de morte. Em Setembro, noticiámos que há 15 hospitais em Portugal onde não são dadas respostas atempadas a mulheres que pedem para abortar. Mas, em vez de falar de nós, falo do mundo. "É inacreditável o que se passa nos EUA; é lamentável que países da União Europeia como a Polónia não o permitam; ou que El Salvador prenda mulheres por terem abortos espontâneos. Por isso, é bom lermos, pormo-nos no lugar de uma mulher que se vê confrontada com uma situação destas." Silêncio. "Então, do que se queixa?" E a consulta começa.

Mais de um ano depois, esta semana, ao conversar com a pediatra Margarida Lobo Antunes, recordei-me da minha consulta. A organizadora da II Jornadas de Medicina Narrativa defende que as artes contribuem para a saúde e bem-estar de doentes e profissionais de saúde. Margarida Lobo Antunes lembra como a Medicina começou precisamente com conversas entre o médico e o doente, na Grécia ou na Pérsia, como era uma ciência humana de observação, de conhecimento da pessoa que se tinha à frente; como evoluiu para uma ciência exacta que foi ficando desprovida de humanidade e também das humanidades; e como é preciso retornar às origens. Uma das razões para esse regresso é a evolução da tecnologia: a Inteligência Artificial (IA) poderá fazer um diagnóstico muito mais apurado que o médico, diz a pediatra.

Também a neurocientista Luísa V. Lopes reflecte sobre a IA versus a criatividade humana, acreditando que por muito boa que seja a tecnologia, nunca terá a sensibilidade, a emoção e a criatividade de um ser humano. De volta à Medicina Narrativa, Margarida Lobo Antunes conclui: "A arte ajuda a viver uma vida melhor. [Introduzir as humanidades] é o voltar às origens [da medicina], num mundo demasiado científico e tecnológico. Temos de estar preocupados com o rumo que a medicina vai levar com a Inteligência Artificial. Porque não é o computador, que faz o diagnóstico, que vai dar a mão ao doente, mas o médico."

Saúde e bem-estar dominaram esta semana. Do Reino Unido chegaram notícias de que a princesa de Gales fez uma intervenção planeada, mas o Palácio de Kensington não disse a quê, disse que o internamento poderia ser de dez a 14 dias e que Kate voltará à vida pública depois da Páscoa, fazendo levantar suspeitas que algo de grave se trata. Menos grave e mais normal para a idade é a "intervenção correctiva" a que o rei Carlos III se submeterá esta semana. A próstata aumentada é um problema mais ou menos banal entre os homens e fomos saber o que é e como se trata.

Nas últimas semanas, ouvimos falar da gripe e agora chegam as constipações. A jornalista Sofia Neves pergunta se apanharmos uma corrente de ar ou se andarmos descalços em casa, se nos constipamos, e dá as respostas e as recomendações, caso se constipe. Uma recomendação para que não adoeça é... a máscara! Há duas semanas, voltei à minha médica de família, não levei um livro, mas uma máscara. Durante uns minutos, numa sala cheia de gente com fraca mobilidade, muitos cabelos brancos e alguns espirros e tosses, eu era a única de máscara, até entrarem duas senhoras com o mesmo acessório posto. Escrevi no grupo de família no WhatsApp: "Só eu e duas chinesas é que estamos de máscara." Escreve o meu filho de imediato: "Correcção: Só nós, as chinesas, é que estamos de máscara...", fazendo rir virtualmente o resto do grupo.

Isto da máscara não pode ser uma coisa para asiáticos com medo de terem provocado uma pandemia mundial, mas tem de ser para toda a gente que, ou faz parte de grupos de risco, como os doentes respiratórios e os velhos; ou está doente. Complica-me com os nervos ver alguém tossir de cara descoberta e sem por a mão ou o braço à frente. Já ninguém se lembra dos conselhos da então directora-geral de saúde Graça Freitas? O que é válido para a covid-19, é para a gripe e constipação, tudo transmitido da mesma maneira — via aérea, a partir de alguém que está infectado.

Ainda sobre a nossa saúde, a médica norte-americana Trisha S. Pasricha enuncia algumas das modas em que não devemos embarcar. Entre elas, está o evitarmos consumir suplementos desnecessários. Contudo, também esta semana, foi conhecida uma investigação que conclui que as multivitaminas podem ajudar a retardar a perda de memória entre os mais velhos. Por isso, pergunte ao seu médico o que fazer.

Um dos segredos para evitar os suplementos é a dieta mediterrânica. Gisele Bundchen fala de como o nosso bem-estar e saúde podem ganhar com uma alimentação equilibrada. E com o exercício físico, já sabemos. A jornalista Inês Duarte de Freitas falou com o nutricionista do SCP, António Pedro Mendes, e com as personal trainers Cláudia Dias e Raquel Antunes que dão algumas pistas para não deixar cair esse desejo de Ano Novo que é o de ir ao ginásio. E um dos argumentos que nos faz esquecer essa promessa é o frio. Mas, há maneiras de lidar com este senão.

Quem enfrentou o frio de frente foi Zara, de 4 anos, e o irmão Alex, de 7, que com o seu pai subiram 5364 metros do Evereste, com temperaturas negativas. A jornalista Carla B. Ribeiro entrevistou o pai e Carlos Neto, o especialista em Motricidade Humana, que defendem a vida ao ar livre. Diz Carlos Neto que os miúdos vivem sempre debaixo de algum tecto, o da casa, o da escola, o do carro, e que precisam de ser lançados para a rua, para brincarem, para gastarem energias, para não fazerem birras, para serem felizes.

Também a pediatra Vânia Mesquita Machado pede aos pais para pararem e reflectirem, e dá-lhes inúmeros conselhos para que sejam menos stressados, irem menos atrás de modas e tenham mais bom senso, tendo sempre em conta o "superior interesse da criança". No Birras de Mãe em podcast, Ana e Isabel Stilwell constroem um dicionário politicamente correcto para evitarem conflitos entre gerações.

Esta foi uma semana muito concentrada na saúde, que é um dos conselhos inevitáveis quando se entra num ano novo. "Saudinha é o que se deseja!" ou "saudinha, da boa!", ouvia-se antigamente. Saúde que, depois da pandemia, começámos a juntar o adjectivo "mental". Sim, porque já não desejamos apenas saúde física, mas também saúde mental.

Boa semana!