Netanyahu rejeita condições do Hamas para o acordo sobre os reféns, que incluem a “rendição total”

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, rejeitou este domingo as condições apresentadas pelo Hamas para pôr fim à guerra e libertar os reféns, que incluiriam a retirada total de Israel e a manutenção do Hamas no poder em Gaza.

Enquanto os aviões israelitas retomavam o bombardeamento de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, Sami Abu Zuhri, alto funcionário do Hamas, disse à Reuters que a recusa do líder israelita em acabar com a ofensiva militar em Gaza "significa que não há hipótese de regresso dos prisioneiros [israelitas]".

"Em troca da libertação dos nossos reféns, o Hamas exige o fim da guerra, a retirada das nossas forças de Gaza, a libertação de todos os assassinos e violadores", afirmou Netanyahu em comunicado. Para o primeiro-ministro de Israel, é impensável uma solução que deixe o "Hamas intacto". "Rejeito liminarmente as condições de rendição dos monstros do Hamas", disse Netanyahu.

Um acordo negociado no final de Novembro entre os Estados Unidos, o Qatar e o Egipto permitiu a libertação de mais de 100 dos cerca de 240 reféns que foram levados para Gaza durante o ataque do Hamas de 7 de Outubro, em troca da libertação de 240 palestinianos detidos nas prisões israelitas.

Desde o fim do acordo, Netanyahu tem enfrentado uma pressão crescente para garantir a libertação dos 136 reféns que permanecem em cativeiro.

Netanyahu também assumiu uma posição mais forte do que anteriormente em relação à questão do Estado palestiniano.

"Não vou comprometer o controlo total da segurança israelita em todo o território a oeste do rio Jordão", afirmou.