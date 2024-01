Incêndio em terminal de gás russo no Báltico após alegado ataque ucraniano

Um incêndio deflagrou este domingo num terminal do mar Báltico pertencente à Novatek, o maior produtor de gás natural liquefeito da Rússia, após um suposto ataque de drones ucranianos, obrigando a empresa a suspender algumas operações no local.

O complexo de Ust-Luga, localizado no golfo da Finlândia, a cerca de 170 km a oeste de São Petersburgo, processa condensado de gás estável em nafta leve e pesada, combustível para aviões, fuelóleo e gasóleo, segundo o site da Novatek. O porto é utilizado para enviar os produtos transformados para os mercados internacionais.

A agência de notícias Interfax-Ucrânia, citando fontes não identificadas, disse que o incêndio foi o resultado de uma operação especial efectuada pelos serviços de segurança da Ucrânia.

“O terminal petrolífero de Ust-Luga, na região de São Petersburgo, é uma instalação importante para o inimigo. Ali é refinado o combustível, que, entre outras coisas, é também fornecido à tropa russa”, disse uma fonte citada pela Interfax-Ucrânia.

“Um ataque bem-sucedido a este terminal não só causa danos económicos ao inimigo, privando os ocupantes da oportunidade de ganhar dinheiro para fazer a guerra na Ucrânia, como também complica significativamente a logística do combustível para as forças armadas russas”, acrescentou.

A Reuters não conseguiu confirmar se o incêndio resultou de um ataque ucraniano.

Alexander Drozdenko, governador da região de São Petersburgo, disse na aplicação de mensagens Telegram que não havia vítimas e que todos os trabalhadores tinham sido evacuados em segurança.

As agências noticiosas russas informaram que dois tanques de armazenamento e uma estação de bombagem ficaram danificados, mas que o incêndio já tinha sido controlado. A Novatek declarou num comunicado que tinha suspendido algumas operações após o incêndio que, segundo a empresa, foi o resultado de “influência externa”.

“O processo tecnológico na Novatek-Ust-Luga foi interrompido e foi criada uma sede operacional para eliminar as consequências. A avaliação dos danos será efectuada mais tarde”, declarou a empresa.

A agência noticiosa russa Shot informou que os residentes locais tinham ouvido um drone a operar nas proximidades, seguido de várias explosões.

A Rússia e a Ucrânia têm visado as infra-estruturas energéticas uma da outra em ataques destinados a perturbar as linhas de abastecimento e a logística, procurando cada uma das partes desmoralizar a outra numa guerra de quase dois anos que não mostra sinais de terminar.

Na sexta-feira, um ataque com um drone atingiu um depósito de petróleo na região ocidental russa de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, tendo Moscovo responsabilizado Kiev. O ataque ocorreu um dia depois de um ataque a um terminal petrolífero russo no mar Báltico que, segundo as autoridades russas, não teve êxito.

Baza, uma agência noticiosa russa conhecida pelos seus contactos com os serviços de segurança, publicou no Telegram imagens de grandes chamas no que parecia ser um complexo industrial. Três navios-tanque internacionais estavam ancorados perto do local do incêndio, embora não houvesse relatos de danos, relatou a agência Fontanka.

Drozdenko adiantou que foi introduzido um “regime de alerta máximo” e que os funcionários se reuniram para uma reunião de emergência.

A Novatek processou 3,4 milhões de toneladas de condensado de gás estável no complexo no primeiro semestre de 2023, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, um aumento de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.