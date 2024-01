Fogo em fábrica em Évora dominado e circunscrito a armazém

O incêndio que deflagrou este domingo à tarde na fábrica de Évora da TE Connectivity está dominado e circunscrito a um "armazém com colas e outros produtos inflamáveis", revelaram à agência Lusa fontes da câmara e da Protecção Civil.

"O fogo foi num armazém com colas e outros produtos inflamáveis e foi respondido prontamente. Neste momento, está circunscrito ao armazém e não há vítimas", afirmou o presidente do município, Carlos Pinto de Sá.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Alentejo Central indicou à Lusa que o alerta para o fogo no complexo da Tyco Electronics (TE) Connectivity foi dado aos bombeiros às 17h08.

A mesma fonte corroborou agora, às 18h30, que as chamas atingiram "um armazém" nas instalações da unidade industrial e que o sinistro "está dominado e em resolução".

De acordo com a página de Internet da Protecção Civil, consultada apela agência Lusa, às 18h30, o combate às chamas mobilizava 46 operacionais, apoiados por 17 viaturas.

A fábrica da TE Connectivity produz componentes electrónicos para a indústria automóvel e está instalada em Évora há mais de 40 anos, empregando cerca de 1.500 trabalhadores.