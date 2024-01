Segunda na TV: regressa Señorita 89, chegam Os Outros

Também é dia de entrar no Chelsea Hotel, ao Anoitecer.

CINEMA

O Meu Tio

TVCine Edition, 19h20

Comédia de 1958, realizada e protagonizada por Jacques Tati. O senhor e a senhora Arpel têm uma casa moderna num quarteirão asséptico. Têm tudo, conseguiram tudo, na casa deles é tudo novo: o jardim é novo, a casa é nova, os livros são novos.

Neste universo tão confortável, tão clean, tão hich-tech, tão bem programado, o humor, os jogos e a sorte não têm lugar. E o filho Gérard aborrece-se de morte. É então que irrompe na sua vida o irmão da senhora Arpel, o tio, o Sr. Hulot. Personagem inadaptada, habituada ao seu mundo caloroso, vai, para delírio do sobrinho, virar tudo de pernas para o ar.

Anoitecer

RTP2, 22h55

Hungria, vésperas da I Guerra Mundial. Depois de passar a infância num orfanato, a jovem Irisz Leiter regressa a Budapeste empenhada em arranjar emprego como modista na mais elegante fábrica de chapéus da cidade, em tempos propriedade dos pais. Apesar de afastada pelo novo proprietário, não desiste do seu propósito. E, ao buscar pistas sobre o seu passado, vai descobrir segredos inesperados.

Presente nos Festivais de Cinema de Veneza e de Toronto, um drama histórico de László Nemes. Juli Jakab, Vlad Ivanov, Susanne Wuest e Evelin Dobos assumem as personagens.

O Dia Antes do Fim

AXN Movies, 23h04

Situada na crise financeira de 2008, a acção decorre durante as 24 horas anteriores ao colapso da Bolsa de Nova Iorque. Um jovem analista de um banco de investimento tem acesso a informações que podem levar a empresa à bancarrota. Primeira obra de J.C. Chandor, O Dia Antes do Fim conta com Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto, Mary McDonnell, Demi Moore e Stanley Tucci. O argumento, também de Chandor, foi nomeado para o Óscar.

SÉRIES

Señorita 89

TVCine Emotion, 22h10

Arranca a segunda temporada do thriller que penetra no lado negro da linha de montagem de misses da América Latina, com os respectivos contornos políticos. Se a primeira época se focava nos concursos de beleza no México dos anos 1980, os oito novos episódios avançam para a década seguinte.

Agora, as protagonistas “estão prontas para deitar fogo a todos os limites, fronteiras, privilégios... e quebrar de uma vez por todas os estereótipos que dizem que só as princesas têm o direito de existir”, revela a showrunner Lucía Puenzo. O elenco volta a contar com Ilse Salas, Natasha Dupeyrón, Leidi Gutiérrez e Juan Manuel Bernal, e acolhe Dolores Heredia e Yoshira Escárrega. Para ver à segunda-feira.

Os Outros

Globo, 22h30

A polarização extrema das opiniões, a intolerância, a superprotecção dos filhos, o bullying e outras questões sociais estão no âmago da série brasileira que encapsula a ideia de que “o inferno são os outros”, essa sentença lapidar de Sartre e do existencialismo.

Criada por Lucas Paraizo, conta com os actores Adriana Esteves, Thomás Aquino, Antonio Haddad, Maeve Jinkings, Milhem Cortaz e Paulo Mendes para dar vida a duas famílias normais que entram em rota de colisão. É aqui que a dificuldade de diálogo se transforma numa impossibilidade de proporções assustadoras.

DOCUMENTÁRIO

Dreaming Walls - Chelsea Hotel por Dentro

TVCine Edition, 23h05

Exibido na secção Heart Beat do DocLisboa 2022, o filme de Amélie van Elmbt e Maya Duverdier é um convite para entrar no lendário hotel nova-iorquino que albergou e inspirou gente tão icónica como os músicos Patti Smith, Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Leonard Cohen e Sid Vicious, o artista Andy Warhol, o escritor Arthur C. Clarke, o poeta Dylan Thomas ou o fotógrafo Robert Mapplethorpe.

Essas memórias do passado contrastam com o momento destas filmagens, em que o edifício está prestes a ser transformado numa unidade de luxo, depois de anos de obras e apesar dos protestos dos artistas residentes.

TALK-SHOW

Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho!

RTP1, 22h49

Mais uma tertúlia entre música e petiscos, com Fábio Porchat como anfitrião e um tema em discussão. Desta vez, é a fé que o move e aos seus convidados: Tiago Cavaco, Francisco José Viegas, Eduardo Madeira e Fafá de Belém.