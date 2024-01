Rendas ou salários: BE apresenta programa contra as “crises da maioria absoluta”

O Bloco de Esquerda (BE) apresentou, este sábado, o seu "programa de governo para garantir uma vida boa", desafiando novamente a esquerda a formar uma maioria e responder às "crises da maioria absoluta", seja limitando as rendas ou criando um rendimento social de cidadania.

"Queremos compromissos para fazer o que nunca foi feito" e "maiorias para resolver os problemas do país", os antigos e aqueles "deixados pela maioria absoluta", "em torno de um programa político", afirmou Mariana Mortágua, num novo desafio ao PS para formar um acordo político à esquerda.

E ainda deixou outro aviso: "O pior que podia acontecer à democracia é que os debates comecem, não com medidas mas intenções que não foram escritas", disse, sublinhando que o BE foi o primeiro partido a apresentar o seu programa eleitoral.

No início da apresentação, no Teatro Thalia, em Lisboa, a líder do BE procurou definir melhor o que é a “vida boa”, lema da convenção nacional em que foi eleita, que mereceu algumas críticas, por ser demasiado vago: “saber que temos casa para morar”, “ter hospital”, “ter escola”, “ter acesso a cuidados”, “ter salário” e “ter tempo, porque a vida não é só trabalhar”.

E foi com base nesses eixos que apresentou, depois, o seu "programa de governo para garantir uma vida boa a toda a gente que vive em Portugal”, que passa por criar leques salariais, reformular os apoios sociais, aumentar o salário mínimo ou criminalizar o recurso a off-shores.

Elencando três grandes problemas antigos do país, o privilégio, a pobreza e a exclusão, Mortágua criticou, em particular, o facto de Portugal ser dos países com mais riqueza acumulada nos mais ricos, especialmente em sectores estratégicos como a energia. E, nessa área, defendeu que se criem leques salariais para que nenhum gestor de uma empresa ganhe num mês mais do que um trabalhador num ano, a redução para 6% do IVA da energia e das telecomunicações, uma descida de 582 euros no IRS por meio da dedução específica ou um imposto sobre as grandes fortunas.

No que toca à pobreza, propôs um aumento das pensões acima do limiar da pobreza após 20 anos de descontos ou a criação de um rendimento social de cidadania que una o subsídio de desemprego e o rendimento social de inserção. Já para resolver a desigualdade, focou-se na criação de um serviço nacional de cuidados.

​Virando-se, depois, contra o “legado da maioria absoluta que agravou as crises” da habitação, dos serviços públicos, do modelo económico e dos salários, foi deixando farpas ao Governo, seja por se ter recusado a subir salários devido à subida da inflação, direccionado dinheiro do SNS para os privados, estar há “demasiado tempo” sem decidir sobre a contagem do tempo de serviço dos professores ou alterar regras “em nome de negócios privados”.

Foi, contudo, sobre a “crise das crises”, a da habitação, que mais criticou o PS (sobretudo, devido aos benefícios fiscais) e até Pedro Nuno Santos, que no congresso dos socialistas defendeu um novo indexante de actualização das rendas que tenha em conta a evolução dos salários quando a inflação for superior a 2%. Já Mortágua quer mesmo limites à actualização das rendas "tendo em conta o poder de compra e não apenas a inflação", disse.