Suplemento de missão da PJ

A propósito do “eivado” e sindicado suplemento de missão atribuído à PJ, resta precisar o seguinte: os seus investigadores, além de um curso superior adequado e carta de condução, são objecto de um criterioso processo concursal, curso e, sequencialmente, ano probatório. Algo para 6/7 anos de formação para almejarem um patamar de “inspector”. Conseguido, têm pela sua frente a investigação dos crimes mais complexos e violentos. Bom — dirão muitos esclarecidos em segurança —, isso os restantes órgãos de política criminal também o fazem. Na verdade, assim o não é! Além das exigências técnicas e especialidades afins que não possuem, há impedimento legal. A autonomia da investigação criminal, no seio da Justiça, nasce em 1945 e logo se diferenciou de outras polícias — quer pela formação académica, quer pelas exigências profissionais. Permita-se ainda dizer que, entre outros serviços, funções de portaria, segurança, atendimento (telefonistas), motoristas, serviços gerais, recursos humanos, são desempenhadas e chefiadas por pessoal administrativo, que são apoio e auxiliares da investigação criminal. Esclarecidos?

Porém, caldeando ímpetos, julga-se justíssimo que todos os polícias de facto tenham condições laborais e remuneratórias com base nas suas valências técnicas e risco efectivo.

Carlos A. Pina Sarmento, Paço de Arcos

O diabo à solta

As eleições legislativas de 10 de Março serão um género de Totoloto para os partidos. Não se prevendo um primeiro prémio, todos eles tentarão fazer ditos acordos ou alianças. Do PS lá teremos a “geringonça” com o Bloco e PCP a exigirem mais impostos aos remediados, o ódio a tudo que seja privado, a mesma receita que tanto prejudicou o país. A AD representada pelo PSD arrasta penosamente dois cadáveres políticos exumados à pressa, que mesmo que ganhe não governará (!)... graças à teimosia do seu líder em ignorar a terceira força política do país. O Chega, cada vez mais forte, provavelmente com perto do milhão de eleitores, será o fiel da balança, será efectivamente quem decidirá o futuro Governo. Luís Montenegro quer ser primeiro-ministro, sonha com o poder, apostou alto sem medir as consequências. Apoiado por sombras do passado, jamais governará o país. Para afastar os socialistas, só tem uma solução... ser sensato, rever a sua decisão e então, sim, poderá sentar-se na cadeira de São Bento. Senão, garanto que o diabo vem mesmo aí.

José Alberto Mesquita, Lisboa

Bananocracia

A banana é um alimento que fortifica o ser humano. Até costuma dizer-se que equivale a um bife. O facto de ser uma fruta — apesar de vertical — mole, socialmente associa-se às posturas tíbias. Por vezes ouço que os protestos não levam a nada. Em alguns casos, é verdade, porém não deve ser por essa circunstância, o abono do silêncio. Há que reagir, sempre, a todas as medidas governamentais injustas, pois de contrário viveremos em plena bananocracia.

Somos um povo pobre. Aumentará a sua pobreza se não reagir, com firmeza, às afrontas várias à sua dignidade.

Aristides Teixeira, Almada

O Estado, afinal, é um mãos-largas...

Leio na imprensa, no PÚBLICO, que me merecem o maior respeito e fiabilidade do que as redes sociais, (muitas delas cloacas), que, segundo o Tribunal de Contas, o Estado pagou a mais, por testes à covid, 153 milhões de euros. Afinal, há dinheiro... Isto configura um roubo e é um rombo ao SNS, à escola pública, à habitação social, às prestações sociais, e por aí fora. Urge, face à gravidade do facto, que se apurem responsabilidades. Então não houve facturas para justificar as aquisições? Estamos em presença de dolo? Há aqui significativa fraude?...

Tenho os meus impostos em dia e gosto de os pagar... Exigimos que se identifiquem os mandantes daquele insólito pagamento e que respondam perante as autoridades judiciais. Não vivemos numa república das bananas. Tudo isto é absolutamente inqualificável.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Antes que seja tarde de mais ​

Está a ser vergonhosa, injusta e imoral a forma como a Europa e os EUA estão a atrasar a ajuda à Ucrânia. Se nada for feito urgentemente, a Ucrânia poderá cair brevemente às mãos da Rússia, o que será uma verdadeira catástrofe para todo o mundo livre e não só para a Ucrânia. É urgente ajudar a Ucrânia, que foi brutalmente invadida pela Rússia sem qualquer razão. É urgente defender o mundo livre, democrático e defensor dos direitos humanos, o que é conseguido defendendo de imediato a Ucrânia. Será que a Europa e os EUA vão acordar a tempo ou será que vão ser injustos para com toda a generosidade que os ucranianos têm demonstrado desde que foram invadidos? Sinceramente, começo a ficar preocupado.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora