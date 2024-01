A luta contínua em Prétu: música de combate no TBA

Lá em cima no palco, vemos legendadas as palavras cantadas, porque é importante que não se perca cada uma delas, para que não seja possível às duas centenas de pessoas no Teatro do Bairro Alto (TBA), em Lisboa, com lotação esgotada neste início de noite de sexta-feira, alhearem-se do que Prétu constrói em palco. Não são apenas palavras, claro. Xei di Kor, o disco editado no final do ano passado, segundo na lista de melhores álbuns do ano no Ípsilon, são as palavras e é o som que as carregava.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt