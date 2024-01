A semana de quatro dias: uma ideia popular contra o populismo

Melhorar a economia não é apenas fazê-la crescer, é protegê-la dos riscos. E um dos grandes riscos com que as economias atualmente se confrontam é o dos movimentos populistas. Como ficou claro no passado fim-de-semana, também em Portugal este perigo é real.

Os políticos populistas são bons em slogans, mas vazios de ideias. Na melhor das hipóteses, revelar-se-iam inúteis e um desperdício de tempo para o país. Na pior das hipóteses, seriam desastrosos, também para economia.

Apelar ao medo dos populistas para mobilizar eleitores é uma estratégia cada vez mais fraca. Uma estratégia eficaz terá de oferecer uma visão alternativa, verdadeiramente transformadora, mas exequível, que alimente a esperança dos portugueses numa vida melhor que a dos seus pais. A semana de quatro dias oferece essa visão.

A semana de quatro dias é popular, mas não é populista. Ao longo dos últimos dois anos em Portugal, esta ideia tem crescido com legitimidade democrática, institucional e académica. Nasceu com propostas de estudo e discussão ampla dos partidos Livre e PS, sufragadas nas eleições de 2022. O projeto-piloto com empresas do setor privado que decorreu em 2023 foi negociado em sede de Orçamento entre estes dois partidos. Fui convidado para coordenar o projeto, juntamente com a Prof. Rita Fontinha – dois académicos, independentes, sediados em universidades inglesas, especialistas neste tema. O contrato foi realizado com as nossas universidades para libertarem 20% do nosso tempo para o dedicarmos ao projeto.

Mesmo com a oposição das associações patronais e sem o entusiasmo dos sindicatos, apresentámos o nosso projeto em primeiro lugar em concertação social, por respeito a uma instituição nuclear da nossa democracia. Organizámos o projeto-piloto sem subsidiar as empresas, mostrando respeito pelos contribuintes e provando existirem benefícios mútuos na redução da semana de trabalho, também para as empresas. Envolvemos a sociedade civil e a comunidade académica. Promovemos o debate de uma forma construtiva, respeitámos os críticos e evitámos trincheiras.

A generalização da semana de quatro dias a toda a economia será difícil, envolverá um esforço enorme de toda a sociedade, demorará vários anos a implementar, mas não é uma utopia

Em pouco mais de um ano mostrámos que a semana de quatro dias é uma prática de gestão legítima, aplicável em vários setores, incluindo naqueles onde parecia impossível, como numa creche. Não é de fácil implementação, mas é exequível e verdadeiramente transformadora. É regeneradora para os trabalhadores, reduzindo a ansiedade, o stress, a depressão e a fadiga, e melhorando a conciliação entre trabalho e vida familiar. Mas é também revolucionária para as empresas, levando a um aperfeiçoamento dos processos, aumentando a produtividade por hora, melhorando a capacidade de recrutamento e de retenção de talento, e potenciando a redução de outros custos. A generalização da semana de quatro dias a toda a economia será difícil, envolverá um esforço enorme de toda a sociedade, demorará vários anos a implementar, mas não é uma utopia.

Seria populista aquele que prometesse que todos os portugueses terão uma semana de quatro dias no espaço de um ano. Será um estadista aquele que prometer que a maioria dos portugueses terá uma semana de quatro dias no espaço de uma década, e propuser um caminho credível para lá chegar.

Esse caminho pode assumir nuances diferentes. Podemos concordar com o objetivo e divergir na opinião sobre o melhor caminho para lá chegar. O mais direto é o da legislação laboral sobre grandes empresas, mas neste momento dificilmente teria apoio suficiente. No entanto existem várias alternativas mais cautelosos: continuar a experimentação entre as empresas; alargar o âmbito da experimentação, por exemplo ao setor público ou concentrá-la numa região; desenhar uma política pública de redução de impostos para empresas que diminuam a jornada laboral para 32 horas; incentivar a semana de quatro dias para trabalhadores mais velhos como forma de transição mais suave para a reforma; promovê-la ativamente em sede de concertação social, ou no seio da União Europeia.

Nos 50 anos da nossa democracia, vivemos a sua maior ameaça desde que nasceu: o populismo de pendor autoritário. A semana de quatro dias oferece esperança aos portugueses e, dessa forma, permite lutar contra esse populismo. Os populistas nunca defenderão esta ideia, porque ela não divide a sociedade. Em vários inquéritos, 70 a 90% das pessoas afirmam que gostavam de ter uma semana de quatro dias. No mundo de hoje, tão polarizado, o que têm em comum ricos e pobres, homens e mulheres, negros e brancos, cristãos, muçulmanos e judeus, pessoas de esquerda ou de direita, benfiquistas e portistas? Todos gostarem de um fim‑de‑semana prolongado.

