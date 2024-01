Ortograficamente acordados? Não...

Bem-haja Nuno Pacheco por não largar o Acordo Ortográfico (AO), que o desinteresse público e o tabu político sobre este tema são impróprios. "Ao que uma coisa é, é como é, ou é porque é, chama-se essência." É o início de A Origem da Obra de Arte, de Heidegger. Mas poderia ser A Origem da Palavra. É sobre a essência greco-latina de grande parte da palavra em português que o AO faz palimpsesto. Para quê? É uma perplexidade kafkiana. Para nada. Nada se ganha, e perde-se a ligação à preciosa origem clássica, prenhe de fundamento filosófico, o étimo, pulso do significado. Porquê virar costas à proveniência, se na origem está a potência da verdade? Virar a língua para além-mar é transformá-la no sucedâneo. Não faz sentido, e nenhum país europeu o faz. Ficámos mais longe das línguas europeias de etimologia comum. E mais perto de quê, exactamente?

Maria Afonso, Lisboa

Querer fazer omeletes sem partir os ovos

É compreensível a apreensão demonstrada por produtores vitivinícolas da zona de Anadia que ontem, num artigo no PÚBLICO, se queixam de um viaduto de 1,5km de extensão e 14m de largo e a 200m das adegas que lhes vai atravessar os terrenos. Foi, segundo a dona da obra, a IP, a mais consentânea e a menos prejudicial das soluções, sobejamente discutida com os locais.

Meça-se, sim, o interesse público vs. o interesse privado. Pague-se as indemnizações devidas. E construa-se. Dá que pensar como o país que ainda não tem 1m de alta velocidade ferroviária e que se exalta discute, vem para os jornais, opina, contrapõe, refila, manda refazer – tudo desejável e bem-vindo – é o mesmo país que construiu 3000 km de auto-estradas. Será que as obras rodoviárias recorrem a uma anestesia e amnésia gerais durante e após a construção?

Eduardo Miranda, Vila Nova de Famalicão

O Chega é um partido muito perigoso

O Chega é um partido racista, xenófobo, algo misógino, populista, demagógico, falso, boçal. É verdade. É muito perigoso para a democracia. É verdade. Mas é urgente termos consciência do seguinte, duma vez por todas: o eleitorado do Chega não é só classe baixa do interior ignorante e analfabeta, manipulável, como todos gostam de pensar. Não. Uma parte muito, mas mesmo muito significativa deste eleitorado é classe média e alguma classe alta, que foi muito maltratada e perdeu direitos, poder e prestígio social. São professores, enfermeiros, forças de segurança, médicos, funcionários judiciais, funcionários públicos, eleitorado culto. Estes eleitores sabem perfeitamente o que é o Chega. Mas estão cheios de raiva, de fadiga, de frustração e alguns até de ódio, que acumulam há muito, muito tempo, e que já vem desde o tempo da troika. Vão usar o Chega para castigar com muita dureza a classe política que os tem maltratado. A democracia portuguesa precisa deste cartão vermelho de protesto para ver se pára de brincar com os cidadãos e amadurece mais. Resta passar à frente, aprender esta dura lição e evitar que volte acontecer no futuro.

Estêvão Emanuel Fernandes, Mirandela

Esta é sarcástica

Estamos já em plena campanha eleitoral e os partidos tentam ‘comprar’ o nosso voto com promessas mesmo que irrealizáveis porque sabem de longa experiência que eleição ganha é promessa esquecida ou, subitamente, incumprível porque afinal o estado das finanças não o permite e ‘eles’ foram enganados por quem antes governou. Banha da cobra, alguém o diz pois como sabemos o povo é sereno mas também ingénuo.

O universo de reformados a que pertenço, força votante que há que cativar, tem sido ‘aliciado’ com as mais belas promessas e não foi por acaso que, de repente – milagre, milagre! –, o PS, quando governo, achou que a actualização das pensões deveria cumprir a inflação.

Acho porém que a ‘classe’ a que pertenço não deve ter uma posição meramente passiva nesta luta entre partidos pelos seus votos com promessas e, como em qualquer contrato, neste caso entre mim, votante, e os partidos, deve haver uma negociação. Você promete 10%, eu contraproponho 20. V. Ex.ª diz que me dá mil, mas para eu votar em si não o faço por menos de dois mil. Assim é que este ‘concurso’ fica equilibrado, a gente chega (sans blague!) a um acordo e, com a minha desinteressada ajuda, ainda poderão vir a ser governo. Só é preciso é negociar e, como sabemos, o bom negócio é aquele em que ganham ambas as partes. Vamos a isso?

Jorge Mónica, Parede