Estes palestinianos fazem da arte resistência. Entrevista com o realizador de "A Zona de Interesse"

A fotógrafa Samar Hazboun fotografou a realidade das palestinianas forçadas a dar à luz em checkpoints na Cisjordânia. Com a sua máquina fotográfica, Maria Zreiq retrata a vida nos territórios ocupados. Asmaa Azaizeh, poetisa e jornalista radicada em Haifa, escreve sobre temas ligados à família, à memória, à guerra. Nidal El-Khairy usa o cartoon para resistir, denunciar. Dirar Kalash, músico, processa trechos de tiros ou bombardeamentos para recusar "que aquele som e a destruição dentro dele passem despercebidos".

São exemplos dos artistas palestinianos entrevistados por Mariana Duarte. "Desarmadilham a história, resgatam a memória e constroem futuro, para lá da destruição, do silenciamento, dos checkpoints." Do teatro à fotografia, da poesia à música, do cinema à ilustração. Para eles, a guerra está sempre ao virar da esquina, a mais ou a menos quilómetros de distância.

Neste dossier de capa, Maria João Guimarães entrevista Michael Scott-Baumann, que no novo livro Em A Mais Breve História de Israel e da Palestina conta de forma concisa uma história complexa.

Esta sexta-feira é um dia forte no que toca a discos portugueses, com destaque para Lina e Best Youth. A primeira atira-se ao universo lírico de Camões para dar novas aventuras ao seu fado. Já os Best Youth são a mesma banda, mas não exactamente: Everywhen é doce melancolia expressa em passos de dança.

Jonathan Glazer lança o desafio ao espectador: ver Auschwitz não pelo olhar das vítimas, mas pela vida dos carrascos. Jorge Mourinha conversou com o realizador, a propósito do novo A Zona de Interesse. "Interessava-me colocar o espectador no desconforto", disse Glazer.

O dinheiro e a ânsia por uma libertação da escravidão salarial animam Os Delinquentes, o primeiro filme de Rodrigo Moreno, com quem Luís Miguel Oliveira falou, a chegar ao circuito comercial português. É, outra vez, o cinema argentino a mostrar sinais de grande vitalidade criativa.

"Eu não queria ser o herói do meu livro", declara Hua Hsu. Quando se sentou a escrever, 20 anos depois do que aconteceu em Berkeley, Califórnia, queria reunir peças da sua história a partir da morte de um amigo. Terminada a primeira versão, achou que tinha chegado à sua história, feita apenas para ele, até alguém lhe dizer que havia ali um livro. Lealdade, esse livro, valeu-lhe o Pulitzer em 2023, o primeiro na categoria de memória.

Absurdo, humorístico, cativante e poderoso, One Song, espectáculo da belga Miet Warlop com estreia nacional no Rivoli, esta sexta e sábado, une a música e o desporto num ensaio sobre perda, trauma e entreajuda.

Também neste Ípsilon:

- Guitarras: os novos discos de Sleater-Kinney e Green Day

- Filmes: A Semente do Mal, A Sociedade da Neve e Rosinha e Outros Bichos do Mato

- Definitivamente as Bahamas: regresso de Ricardo Neves-Neves ao dramaturgo britânico Martin Crimp – em Loulé, de sexta-feira a domingo.

- A exposição de Daniel Nave em Abrantes (artigo ainda só disponível na edição impressa)

E há mais. Boas leituras!

Ípsilon no Spotify: escolhas semanais e playlists; Leituras: o nosso site de livros; Cinecartaz: tudo sobre cinema