Chegaram os jogos decisivos da Taça da Liga

É verdade que o fim-de-semana traz mais uma jornada da I Liga. Mas a quase totalidade dos jogos que envolvem os primeiros da classificação já estão cumpridos – Sporting e Sp. Braga jogaram na quinta-feira e o Benfica fez o mesmo nesta sexta-feira. Fica a faltar o FC Porto, que no sábado recebe o Moreirense.

Tudo por causa das meias-finais da Taça da Liga, que se irão jogar a meio da próxima semana, com a final agendada para o último domingo deste mês. Como os portistas estão fora da competição (o Estoril deixou os "azuis e brancos" de fora) não viram o seu jogo antecipado e é o único dos "grandes" que cumpre o calendário. Mas se quiser ver a jornada completa da I Liga e os horários das transmissões televisivas encontra a informação aqui, e da II Liga, onde há um derby madeirense entre dois candidatos à subida (Marítimo e Nacional) pode consultar aqui.

Já as meias-finais da Taça da Liga começam a ser disputadas na terça-feira, em Leiria, entre o Sporting e o Sp. Braga. No dia seguinte, o Benfica defronta o Estoril.

Ainda no futebol, prossegue a Taça das Nações Africanas (CAN), enquanto na quinta-feira a equipa feminina de futebol do Benfica disputa a 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na Suécia, frente ao Rosengard, ainda com hipóteses de seguir em frente.

Nos principais campeonatos europeus, o fim-de-semana não reserva embates entre gigantes e talvez o jogo de maior cartaz seja neste sábado, na Alemanha, entre o RB Leipzig e o Bayer Leverkusen, respectivamente quarto e primeiro classificados da Bundesliga.

No futsal, o fim-de-semana também traz decisões na Taça da Liga da modalidade, com as finais das variantes masculina e feminina a estarem agendadas para domingo – antes, no sábado, disputam-se as meias-finais. Nos homens estão em prova Sporting, Leões Porto Salvo, Belenenses e Benfica; nas mulheres Benfica, Novasemente, Nun’Álvares, Futsal Feijó.

No outro lado do mundo prossegue o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam do ano e onde o sérvio Novak Djokovic é o grande favorito ao triunfo. Mas Nuno Borges, o único português presente, já fez história ao apurar-se pela primeira vez para a terceira ronda da competição onde na madrugada deste sábado, defronta o búlgaro Grigor Dimitrov.

No andebol, Portugal está a competir no Europeu e depois de se ter qualificado para a "main round" tenta chegar às meias finais da competição, o que seria inédito. Para já, os portugueses venceram os seus dois primeiros jogos nesta fase da prova e contra oponentes de peso (Noruega e Eslovénia). Segue-se a Suécia, actual campeã da Europa, no domingo, e os Países Baixos na terça-feira. Depois, será tempo de se fazerem contas.

Mais perto, e sobre rodas, disputam-se na quinta-feira vários jogos da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins com diversos clubes portugueses: Benfica, Sporting, FC Porto, Sp. Tomar, Óquei de Barcelos, Valongo e Oliveirense. E por fim, também sobre rodas mas a uma velocidade superior, nota para o arranque do Mundial de ralis, a partir de quinta-feira, em Monte Carlo.

