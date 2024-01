20 anos de Passeio dos Ingleses expõe clássicos em Lisboa e no Porto

A 20ª edição do Passeio dos Ingleses vai para a estrada este sábado, com partidas de Lisboa e do Porto, com centenas de clássicos que representam a histórica indústria e a cultura automóvel britânica.

Bentley, Jaguar, MG, Rolls Royce, Triumph, Morgan, Lotus, Aston Martin, Ford, Riley, Land Rover, Austin Morris ou Austin-Healey. Em comum, estes nomes são marcas britânicas de automóveis que conquistaram e apaixonaram milhões de aficionados em todo o mundo. Uma boa razão, avaliou o Automóvel Club de Portugal (ACP), para organizar o Passeio do Ingleses, iniciativa que já vai na sua 20ª edição e que se apresenta como “um passeio dedicado unicamente a automóveis clássicos de fabrico inglês”.

O passeio que se segue acontece neste fim-de-semana, com centenas de clássicos a espalharem charme de Lisboa a Évora e do Porto rumo a Anadia, na região da Bairrada. Entre o vasto e diversificado lote de automóveis, destaque para o carro mais antigo deste Passeio dos Ingleses, um MG J2 de 1932.

Em Lisboa, a concentração dos participantes realiza-se no Parque Eduardo VII, entre as 9h e as 9h30, sendo a partida dada às 10h; no Porto, os automóveis juntam-se na Foz, com os mesmos horários.

O Passeio dos Ingleses conta com o apoio da Embaixada do Reino Unido e tem o patrocínio da Bentley, Barbour e Twinings, bem como o apoio dos municípios de Lisboa, Porto e Anadia.