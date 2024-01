2024 será um bom ano para comprar casa?

Os preços das casas estão a cair mais de 2% no conjunto da União Europeia, com países como a Alemanha a registarem quedas de dois dígitos, mas Portugal continua a ser uma excepção e os preços das casas continuam a subir.

Com muitas famílias com dificuldade no acesso ao crédito, com taxas de juro muito altas e a inflação a fazer-se sentir, muitos portugueses adiaram a decisão de comprar casa. O número de vendas diminuiu cerca de 20% até Setembro de 2023.

Será que com a inflação a estabilizar e com a perspectiva de os juros diminuírem, 2024 será um melhor ano para comprar casa?

Neste P24, ouvimos Ricardo Guimarães, economista e director da Confidencial Imobiliário, uma revista que analisa o mercado imobiliário.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.