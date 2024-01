Vocalista dos extintos Mosh lança-se a solo como Dark Miles e com um disco a condizer

Já o conhecemos como Pedro Lima, nos tempos em que era vocalista de uma banda portuense de rock chamada Mosh, em actividade entre 2004 e 2010. Passados mais de dez anos do final da banda, e pondo fim a um hiato musical que começou a desfazer-se durante a pandemia da covid-19, Pedro volta às canções como Pete Miles e com um projecto intitulado Dark Miles. Já tem um disco já gravado e com nome a condizer, 10 Miles into the dark, e que se apresenta como “uma viagem às profundezas da alma, guiada pelo som de uma geração que resiste ao teste do tempo”. Desse disco, previsto para Abril, estreia-se esta sexta-feira o tema Your heart is an empty street.

O disco, em grande parte gravado no estúdio de André Indiana, que assegurou as misturas (a excepção foram três temas gravados nos estúdios de Mário Pereira), tem masterização de Mário Barreiros e produção de Paulo Praça, que também participou como músico, a par de André Indiana (nas guitarras e baixos), de Paulo Gravato (saxofone), Eurico Amorim (teclas), Bruno Oliveira (bateria), Sérgio Silva (bateria) e Miguel Martins (guitarra), que participaram em projectos tão diversos como Os Azeitonas, Pedro Abrunhosa, os Expensive Soul ou os Zen.

O anunciado disco de estreia do projecto Dark Miles foca-se, segundo se assegura no texto que acompanha o lançamento de Your heart is an empty street, em influências musicais dos anos 80 e 90, que “vão desde Depeche Mode, David Bowie, Iggy Pop, Peter Murphy, The Sound, Psychedelic Furs, Peter Gabriel, até Mad Season, Stone Temple Pilots, Chris Cornell, Mother Love Bone, Temple of the Dog, Mark Lanegan, etc.” O disco da nova banda de Pedro Lima (agora Pete Miles) pretende, afirma-se ainda, “homenagear essas duas décadas brilhantes da música internacional”.