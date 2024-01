Mafra lança concurso para elaboração de projecto do Arquivo Nacional do Som

O Arquivo Nacional do Som “permitirá dotar o país de um equipamento que garantirá a preservação definitiva do património documental sonoro”.

A Câmara Municipal de Mafra lançou concurso para a elaboração do projecto para o Arquivo Nacional do Som, um investimento de 4,5 milhões de euros financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foi anunciado esta sexta-feira.

Os concorrentes dispõem de 60 dias para apresentar propostas ao concurso lançado esta quinta-feira em Diário da República. O município do distrito de Lisboa vai premiar os três melhores projectos que venham a ser seleccionados com sete mil euros, cinco mil euros e três mil euros, respectivamente, segundo informou em nota de imprensa.

O Arquivo Nacional do Som "permitirá dotar o país de um equipamento que garantirá a preservação definitiva do património documental sonoro", refere a autarquia. Além dos gabinetes de trabalho, o futuro edifício a ser implantado na vila de Mafra vai contar com depósitos tecnicamente adequados aos materiais e laboratórios de conservação e de áudio onde serão tratados arquivisticamente os suportes de som, dos primeiros cilindros de cera e discos de sulco largo da viragem do século XIX para o século XX, até aos CD, sem esquecer os documentos nado-digitais, que tanto podem ser gravações de paisagens sonoras e sons de pássaros até música publicada em plataformas digitais e podcasts.

"O equipamento que se prevê instalar corresponderá ao que de mais recente existe no domínio do som e da arquivística do som" a nível internacional, sublinhou o município. Dedicado ao arquivo da documentação sonora, o Arquivo Nacional do Som tem como missão "identificar, reunir, proteger, preservar, custodiar e dar acesso aos suportes de som e documentos sonoros", promovendo "a salvaguarda, o conhecimento, o estudo e a fruição do património documental sonoro que representa o universo cultural, social, científico e histórico português e da língua portuguesa."

O projecto resultou de uma parceria estabelecida entre o Município de Mafra e a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e tem sido desenvolvido por uma estrutura de missão tutelada pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O financiamento foi garantido pelo PRR em Maio de 2023.

Em Março de 2018, a Assembleia da República recomendou ao Governo a criação de um Arquivo Nacional do Som, prometido desde 2006, com o objectivo de conservar a produção musical e registo fonográfico e radiofónico nacionais. A sua criação foi sendo adiada desde 2006 e voltou a ser referenciada em Janeiro de 2016, quando o actual Governo o incluiu nas Grandes Opções do Plano, o que foi visto como cumprimento de uma das promessas do programa eleitoral do PS.