Fim-de-semana na TV: Les Jolies Choses, agentes eternos e Billy Elliot

CINEMA

As Férias do Sr. Hulot

TVCine Edition, sábado, 10h40

Hôtel de la Plage, costa atlântica, Verão. As pessoas poisam as malas. Ao longe, o som incomodativo de um carro. Ao volante, um veraneante pouco comum. É o senhor Hulot (Jacques Tati, protagonista e realizador), que empurra a porta do hotel e provoca logo uma enorme corrente de ar. A partir daí, instala-se a desordem total: o Sr. Hulot, para gáudio das crianças, semeia involuntariamente o terror nesta pequena sociedade de veraneantes demasiado sérios.

Great Yarmouth: Provisional Figures

TVCine Top, sábado, 14h35

Estreado no Festival de Cinema de San Sebastián (Espanha), um drama dirigido por Marco Martins, segundo um argumento seu e de Ricardo Adolfo. A história é uma espécie de adaptação/continuação da peça com o mesmo nome, também da autoria do realizador. Beatriz Batarda encarna uma “facilitadora” da chegada de trabalhadores portugueses a uma Inglaterra à beira do Brexit. Nuno Lopes, Kris Hitchen, Romeu Runa, Rita Cabaço e Hugo Bentes também fazem parte do elenco.

A Casa da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares

SyFy, sábado, 21h30

Quando o avô de Jacob Portman morre, ele decide ir à procura do orfanato de que ouvia tantas histórias quando era pequeno. Assim conhece Emma, que com os seus poderes mágicos o leva até 1940, onde encontra a casa da Senhora Peregrine e as crianças peculiares que lá moram. Com realização de Tim Burton, um filme com Eva Green, Samuel L. Jackson, Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Allison Janney, Rupert Everett, Terence Stamp, Ella Purnell e Judi Dench no elenco.

Body Rice

RTP2, sábado, 23h04

Desde 1980 que instituições alemãs enviam adolescentes para Portugal, ao abrigo de projectos experimentais de reeducação social. É nesse contexto que Katrin chega ao Alentejo, onde vai estabelecer uma relação singular com o ambiente envolvente, na dureza da paisagem de uma região socialmente desertificada. Katrin irá formar, com Julia e Pedro, um refúgio numa terra-de-ninguém. Primeira obra de Hugo Vieira da Silva, ganhou a Menção Especial do Júri no Festival de Locarno e passou também pelos festivais de Roterdão e Hong Kong.

Billy Elliot

TVCine Emotion, domingo, 19h55

Stephen Daldry estreou-se na realização em 2000, com esta história, nomeada para três Óscares, de um rapaz que, contra todos os preconceitos, procura a sua identidade, numa Inglaterra a braços com a greve mineira de 1984. Billy (Jamie Bell) é um adolescente de 11 anos, órfão de mãe, cujo pai (Gary Lewis) e irmão (Jamie Draven) fazem parte da comunidade mineira revoltada. Não se identifica com o boxe, o desporto que é imposto pela escola aos rapazes, e resolve trocar secretamente as luvas de couro pelas sapatilhas de ballet.

O Guarda-Costas e o Assassino

Fox, domingo, 21h20

Um agente de protecção de executivos de elite tem como novo cliente um assassino a soldo que resolveu testemunhar contra o antigo patrão. Eis o mote da comédia de acção realizada por Patrick Hughes, segundo um argumento de Tom O’Connor, com Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Elodie Yung e Salma Hayek no elenco.

I Am Woman: A Voz da Mudança

Fox Life, domingo, 22h20

Filme biográfico escrito por Emma Jensen e realizado por Unjoo Moon, com Tilda Cobham-Hervey na pele de um ícone feminista: Helen Maxine Reddy. Nascida em 1941, em Melbourne (Austrália), numa família de artistas, desde tenra idade se habituou aos palcos. Aos 19 anos, ganha um concurso de talentos cujo prémio é uma viagem para Nova Iorque, para gravar um álbum na Mercury Records. Cheia de sonhos, parte com Traci, a filha de três anos. Mas, ao chegar, percebe que a editora não está disposta a investir em carreiras de mulheres. Inconformada, resolve ficar nos EUA e encontrar sozinha o caminho do sucesso.

SÉRIE

Harry Wild

RTP2, sábado, 20h40

Estreia. Jane Seymour progatoniza esta série de David Logan em que o crime e o mistério se intrometem nas dinâmicas entre mãe e filho. Dá vida a Harriet Wild, uma antiga professora de literatura que é sacudida da suposta tranquilidade da reforma quando é assaltada, fica abalada e vai viver para casa do filho (Kevin Ryan), que é detective. Ali começa a interessar-se por um caso de homicídio que ele tem em mãos. A páginas tantas, desperta um dom que a vai levar a uma nova actividade como investigadora particular. Os oito episódios são exibidos semanalmente.

DOCUMENTÁRIOS

Mudar para Melhor

SIC Mulher, domingo, 10h34

A série em que Fátima Lopes envereda pelo formato documental começou por ser lançada no YouTube, em Outubro de 2021. No ano seguinte, foi resgatada para o canal temático da SIC, onde agora se estreia a segunda temporada. Com nota de intenções para “intervir de forma positiva na transformação e dignificação do talento em actividades profissionais consideradas pouco atractivas”, é o tipo de programa em que a anfitriã arregaça as mangas.

Se na primeira temporada experimentou profissões ligadas ao mar, nesta dirige-se aos centros de emprego e formação. Em quatro episódios, apoiados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, mostra “a diferença na mudança de vida profissional de quem procura (...) esta via de aprendizagem para uma nova oportunidade” e também “a importância da requalificação profissional e da urgência do reskilling e do upskilling para sectores críticos”, revela a SIC.

Hálito Azul

RTP2, domingo, 4h40

A câmara de Rodrigo Areias fixa-se no dia-a-dia de homens, mulheres e crianças da comunidade piscatória de Ribeira Quente, na ilha açoriana de S. Miguel. As imagens são complementadas por palavras de Raul Brandão e pela banda sonora de Hifiklub & The Legendary Tigerman.

DANÇA

Les Jolies Choses

RTP2, sábado, 22h01

Neste fim-de-semana, o Rivoli está a comemorar o seu 92.º aniversário com espectáculos gratuitos, dentro e fora de portas, e com uma extensão televisiva que alarga a todo o país o soprar das velas. O segundo canal junta-se à festa da sala portuense com a transmissão de Les Jolies Choses, gravado aquando da apresentação no Teatro Campo Alegre, em Abril de 2023, por altura do festival DDD - Dias da Dança.

Na criação de Catherine Gaudet, “cinco corpos movem-se ao ritmo de um metrónomo (...) em gestos mecânicos infinitamente repetidos” descreve a sua companhia. O objectivo é procurar “um espaço entre corpos em que os desejos possam renascer apesar do fardo da constrição”, acrescenta.

Foto Les Jolies Choses Julie Artacho

MÚSICA

Os Agentes São Eternos

RTP2, domingo, 23h

A Orquestra Sinfónica Nacional Dinamarquesa volta à antena da RTP2 com mais uma investida a bandas sonoras. Desta vez, as partituras são preenchidas por música de filmes de agentes secretos, espiões e detectives: Missão Impossível, Apanha-me Se Puderes, Dick Tracy, Sherlock Holmes, e, claro, James Bond. A direcção é do maestro Hans Ek.

INFANTIL

Capitão Cuecas - O Filme (VP)

Hollywood, sábado, 11h07

Com argumento de Nicholas Stoller e realização de David Soren, esta comédia de animação veio transpor para o cinema, em 2017, a famosa banda desenhada homónima de Dav Pilkey.

George e Harold são amigos inseparáveis que partilham uma paixão por BD, uma criatividade intensa e uma tendência para tropelias que os leva regularmente ao gabinete do director da escola. São também os orgulhosos criadores de um super-herói de BD dotado de umas poderosas cuecas elásticas. Um dia, metem-se na maior aventura das suas vidas quando hipnotizam o vil director e o transformam num Capitão Cuecas de carne e osso.

Astérix & Obélix: ao Serviço de Sua Majestade (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Realizado por Laurent Tirard, é o quarto filme da saga em acção real baseada nas personagens criadas por Goscinny e Uderzo, e conta com Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve e Vincent Lacoste.

O ano é 50 a.C.. Júlio César avança sobre a Britânia. Mas há uma pequena aldeia que consegue resistir. A sua rainha decide enviar Jolitorax à Gália onde, reza a lenda, vive o mais irredutível e temeroso povo. Ali encontrará Astérix, Obélix, a poção mágica e protecção no regresso a casa. Só que a escolta inclui o preguiçoso, imaturo e egoísta Atrevidix.