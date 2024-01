Azerbaijão acrescenta mulheres ao comité de organização da COP29

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, acrescentou 12 mulheres ao comité responsável por organizar a próxima Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP29), que se vai realizar no final do ano em Bacu, capital do país. Inicialmente, o painel anunciado era composto exclusivamente por 28 homens, sendo a maior parte membros do governo do Azerbaijão.

Esta decisão surgiu depois de o anúncio da composição do comité inicial ter desencadeado várias reacções negativas pelo facto de a equipa organizadora do evento não ter mulheres. Diversas personalidades chegaram inclusive a pedir que o painel inicial fosse revisto e corrigido por representar um retrocesso na luta pela igualdade no clima.

A vice-ministra da Ecologia e dos Recursos Naturais do país, Umayra Taghiyeva, a comissária para os Direitos Humanos, Sabina Aliyeva e a presidente do Comité de Estado para Assuntos da Família, das Mulheres e das Crianças, Bahar Muradova, são três das mulheres que foram inseridas no grupo. Além destes novos nomes, Ilham Aliyev adicionou ainda mais um homem à equipa. Assim, o comité de 41 pessoas terá 29 homens e 12 mulheres.

“Esta é uma solução rápida, mas não suficiente”, disse a co-fundadora da organização She Changes Climate, em declarações ao jornal britânico The Guardian. “Este é um progresso positivo, mas ainda estamos longe de um equilíbrio”, disse.

Entre os funcionários e ministros do governo do Azerbaijão que compõem o comité encontra-se o chefe do serviço de segurança do Estado do Azerbaijão e o chefe da rede estatal de distribuição de gás. O Azerbaijão será o terceiro país exportador de combustíveis fósseis consecutivo a organizar uma Cimeira do Clima, depois de a COP28 e COP27 terem sido organizadas pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Egipto, respectivamente.

Texto editado por Claudia Carvalho Silva