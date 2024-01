Polícias em protesto perguntam: “Onde é que anda o nosso Presidente da República?”

Em entrevista ao PÚBLICO/Renascença, o presidente do Sindicato Nacional da Polícia diz estar preocupado com a segurança pública, numa altura em que os protestos da classe duram há 11 dias.

Armando Ferreira, que tem ido todas as noites à escadaria do Parlamento apoiar o polícia que desencadeou um protesto nacional, defende a consagração do direito à greve das forças de segurança. Há agentes da PSP a dormir ao relento e a recusar fazer serviços em zonas perigosas com coletes antibala há vários anos fora de prazo.