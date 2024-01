Cantas, mas não encantas

A nossa classe política optou por falar, justificar, prometer, mas esqueceu-se do primordial: o bem-estar dos que neles votaram! Se o SNS está em desagregação é porque os adversários querem destruí-lo para o entregar aos privados; o mesmo se passa com a Educação; o mesmo se passa com a criação de empregos; o mesmo se passa com a Segurança Social. A emigração, de quadros formados no ensino oficial e de trabalhadores activos, e uma imigração desqualificada estão a envelhecer prematuramente o país. E não se vê maneira de reverter este quadro tão preocupante com estes políticos. São todos bem falantes em criticar os adversários, mas maus políticos na realização de projectos para o bem-estar da Nação. Cantam bem, mas não encantam.

Duarte Dias da Silva, Foz do Arelho

Obrigado, Mr. Trump

Quem já passou pelo Irão ou teve algum contacto com persas sabe que ali existe uma cultura com um nível muito superior ao que as notícias sobre as suas lideranças e respectivas políticas sugerem. Sabe que há uma grande parte da sua sociedade com vontade de viver em liberdade, com respeito completo pelos direitos humanos, como no mundo ocidental.

Quando foi celebrado o acordo nuclear em 2015, muitos persas e muitas persas rejubilaram pelo que podia ser uma aproximação e um prenúncio de integração do país num mundo mais livre. Posteriormente, em 2018, Mr. Trump decidiu abandonar esse acordo, por razões de fundo que ignoro. Simpatia pelos sauditas?...

O certo é que, apesar dos defeitos e falhas do acordo, este integrava e condicionava minimamente o país. Depois o Irão voltou a ser pária. Hoje o Irão ajuda a Rússia a massacrar a Ucrânia; hoje o Irão xiita apoia activamente o Hamas, sunita, histórica e financeiramente patrocinado por outros actores. Os seus procuradores Hezbollah e houthis estão mais fortes e activos do que nunca, com estes últimos a porem em causa grandes rotas marítimas internacionais e a agudizarem o conflito. Não, não há caso para agradecer ao Mr. Trump, apenas desejar que este mundo avance noutra direcção, mas talvez seja apenas ingenuidade minha.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Os pagadores de promessas

Os falsos pagadores de promessas saíram da toca. É vê-los, mais uma vez, os mesmos ou outros, a tentarem impingir ao povo as promessas que nunca irão remir, pois os exemplos já vêm detrás.

Em Março, o povão será chamado a peregrinar por todo o território, a fim de colocar na urna a cruz/óbolo, para, à noitinha, diante do ecrã televisivo, ver se as suas cruzes não foram “cruzes canhoto”, ou se todas as congregações políticas irão proclamar vitória, como é uso costumeiro. Depois é ver quem se encosta a quem, para se continuar a pseudodesgraceira de sempre: tudo para os mais ricos e corruptos, e nada para quem já quase nada tem.

No final, o actual Pilatos, perante a turva semiadormecida, questioná-la-á: “Quem querem que solte para ‘governar’, Jesus ou Barrabás?” E, de novo, tudo voltará aos eixos da história humana: aprende-se até morrer, sem nunca nada se saber.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

A vantagem do Chega

André Ventura não sabe o que mais há-de prometer. Para cumprir as suas promessas, já precisa, contas redondas, de mais de 11,5 mil milhões de euros. Se não trava a sua prodigalidade, tem de ir buscar dinheiro ao PIB de Espanha. Há muita gente que o acusa de nazi, fascista e outros nomes feios, mas ele é só aldrabão e toda a gente sabe disso! Ninguém vota no seu partido por convicções, seja a favor do fascismo ou do nazismo. Os que vão votar no Chega não é porque acreditem que vai acabar com a corrupção, retirar dinheiro aos bancos e distribuí-lo por pensionistas, polícias, GNR, funcionários públicos, professores, etc., etc. Toda a gente sabe que o seu partido está cheio de casos suspeitos e quem não limpa a sujidade da sua casa não limpa a de um país. O Chega tem uma vantagem: a de ser o cano de esgoto das raivas, das desilusões, da necessidade de deitar na urna a revolta contida contra governos que prometeram uma coisa e fizeram outra. E esse é o maior perigo. O voto de protesto pode dar ao Chega uma dimensão que não possui. Se querem desconstruir o discurso de Ventura, façam reformas nos partidos, criem mecanismos de controlo das decisões governativas, aproximem os eleitos dos eleitores. É isso que tem de ser feito. De contrário, aparecerão outros André Venturas e, possivelmente, com mais credibilidade.

João Baptista Magalhães, Folhada