Prémio Seniores: fazer da terceira idade, prioridade

Criado em 2013, o Prémio BPI Fundação "la Caixa” Seniores tem fortalecido o seu papel enquanto referência no apoio às gerações mais velhas, através do financiamento de projectos que visam promover a autonomia pessoal e bem-estar dos cidadãos idosos. Com um foco principal no fortalecimento das relações interpessoais e apostando na prevenção de situações de fragilidade e vulnerabilidade, este Prémio tem sido de uma importância vital ao longo das suas 11 edições, graças às quais foram entregues mais de oito milhões de euros a 326 projectos, ajudando a melhorar a vida de 72.000 seniores em todo o país.

Este é um Prémio que se destina a todas as instituições privadas, sem fins lucrativos, que se propõem a apoiar o envelhecimento activo e saudável, com sede ou delegação legalmente constituída em Portugal ou com núcleos com autonomia comprovada, há pelo menos um ano. Depois de garantida a sua resposta aos critérios de avaliação - capacidade da entidade, justificação do projecto, objectivos, metodologia e actividades, impacto do projecto, orçamento, viabilidade e qualidade geral - o apoio financeiro pode cobrir até 75% do custo total da iniciativa, sendo que para projectos com duração de um ano este apoio vai até 50.000€ e até 100.000€, se o prazo se estender até dois anos.

Na hora de escolher os projectos vencedores, destacam-se aqueles que: promovam a autonomia, hábitos de vida saudáveis, actividades de estimulação cognitiva, prevenção da fragilidade e a promoção do acesso aos serviços essenciais pela população mais idosa; actuem em situações de isolamento ou solidão, com especial preocupação para os seus efeitos na saúde mental; se foquem em melhorar as condições de vida e saúde de pessoas em situação de doença, cuidados paliativos ou em final de vida, bem como dos seus familiares.

A edição de 2023 chegou recentemente à sua conclusão e, entre as 196 candidaturas, foram 38 o número de projectos “dignos de prémio”. Numa lista que abrange grande parte do território nacional, desde a Parede, Lisboa, Oeiras, Viana do Castelo, Vila Velha de Ródão, Bragança, Arganil, Gondomar, Braga, Bragança a Loures ou Lamego, São Miguel (Açores) - entre outros - todos os projectos apresentam desafios e directrizes diferentes entre si. Ainda assim, em todas as candidaturas está patente o cuidado, a busca pelo bem-estar desta camada da sociedade que é frequentemente fragilizada pela sua situação socioeconómica.

A lista de projectos vencedores - que pode ser consultada em baixo - é um sinal do muito trabalho que é desenvolvido em prol da terceira idade, mas é também representativa da urgência da valorização das gerações mais idosas e da procura por soluções que garantam um envelhecimento activo, digno e de qualidade. Um envelhecimento que mais do que um prémio, deverá sempre constituir um direito.