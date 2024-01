Presidente da federação de natação explicará em AG eventual perda de mandato

Reunião magna deverá ser “convocada em breve”. Em causa estão alegadas irregularidades que motivaram decisão do IPDJ.

O presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), António José Silva, remeteu para a Assembleia Geral (AG) do organismo todas as explicações sobre a prática de alegadas irregularidades que podem levar à perda de mandato.

"Na sequência da decisão do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), darei todas as explicações em Assembleia Geral, a convocar brevemente pelo seu presidente, Alberto Borges", disse António José Silva, à agência Lusa.

O líder federativo, que cumpre o seu terceiro e último mandato no organismo, não quis "para já" comentar eventuais impactos da "prática conducente à perda de mandato" reportada pelo IPDJ nas suas funções na Liga Europeia de Natação (LEN).