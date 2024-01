A Zona de Interesse, Rosinha e outros filmes para ver esta semana

Enquanto milhões de pessoas são mortas nos campos de concentração concebidos pelos nazis, o comandante Rudolf Höss (1901-1947) e a sua mulher tentam transformar a vivenda que lhes foi atribuída, junto ao campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau (comandado por Rudolf), num lar aconchegante.

Naquele espaço murado, cheio de flores e árvores de frutos, a família Höss leva uma vida tranquila, ignorando conscientemente tudo o que se passa lá fora: os cheiros, os sons e o terrível sofrimento das vítimas.

Estreado no Festival de Cinema de Cannes, onde arrecadou o Grande Prémio do Júri e o FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema), A Zona de Interesse arrecadou o prémio de melhor filme pela Los Angeles Film Critics Association e foi posicionado como um dos cinco melhores filmes internacionais pela National Board of Review.

Seguindo uma perspectiva diferente do Holocauso, e sem nunca mostrar o que se passa dentro do campo de concentração, este drama tem realização e argumento do britânico Jonathan Glazer (Sexy Beast, Birth - O Mistério ou Debaixo da Pele), que se inspira no livro homónimo de Martin Amis (falecido a 19 de Maio de 2023, dia da estreia do filme em Cannes). A dar vida às personagens estão os alemães Christian Friedel e Sandra Hüller.

Após a publicação do livro Wonder - Milagre (2012), que rapidamente se tornou um best-seller e que fez com que o pequeno Auggie inspirasse o movimento choose kind – que percorreu os quatro cantos do mundo –, a escritora e ilustradora R. J. Palacio publicou outras obras que dele derivaram: 365 Days of Wonder: Mr. Browne's Book of Precepts (2014), Auggie & Me: Three Wonder Stories (2014), We're All Wonders (2017) e White Bird (2019).

Em 2017, o realizador Stephen Chbosky adaptou Wonder ao cinema, com Owen Wilson, Julia Roberts, Bryce Gheisar e Jacob Tremblay a assumirem os papéis principais.

Agora é a vez de Marc Forster (também responsável pelos filmes À Procura da Terra do Nunca, O Menino de Cabul ou Um Homem Chamado Otto) trazer a versão cinematográfica de White Bird, onde é narrada a história de Julian (novamente interpretado por Gheisar) que, depois de todas as crueldades feitas a Auggie, é expulso da escola onde estudava.

A forma de Julian perceber o impacto das suas acções muda radicalmente quando a avó (Helen Mirren), recém-chegada de Paris, lhe conta como, na juventude, foi salva dos nazis devido à generosidade de Julien, que bravamente arriscou a própria vida para a proteger.

A 15 Junho de 1934, era inaugurada nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, a I Exposição Colonial Portuguesa, comissariada por Henrique Galvão (1895-1970) – que, em 1961, ficaria famoso por organizar e comandar o assalto ao Santa Maria, numa tentativa de provocar uma crise política que abalasse a ditadura de António de Oliveira Salazar (1889-1970).

Nessa exposição, homens, mulheres e crianças vindos das várias colónias foram exibidos “nos seus habitats”. Entre as pessoas humilhadas nesse evento, estava uma rapariga guineense chamada Rosinha, que dá nome e mote a este filme.

Ao recriar as aldeias indígenas e mostrar alguns “exemplares” dos povos que as habitavam, o Estado Novo fazia propaganda política, glorificava as conquistas portuguesas no mundo e revelava também a forma como a maioria dos europeus olhava os povos colonizados.

Este documentário de Marta Pessoa, que também escreve o argumento com Rita Palma, teve a sua estreia em Maio de 2023 no IndieLisboa, onde recebeu o Prémio Árvore da Vida, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura (SNPC), e reflecte sobre tudo isso.

No dia de aniversário de Edward, a sua namorada Riley oferece-lhe um teste de ADN. É assim que ele, que sempre morou em Nova Iorque, descobre que tem um irmão gémeo chamado Manuel que vive em Portugal. Depois de o contactar, Edward fica a saber que foi raptado em bebé e levado para os EUA, algo que a mãe de ambos, ainda viva, nunca conseguiu superar.

Determinado a conhecer as suas origens, Edward viaja com Riley até Portugal para finalmente se encontrar com a família, que hoje vive num velho solar isolado no meio de uma floresta no norte do país.

Se a princípio se deixa maravilhar com o reencontro e com a magia de tudo o que o rodeia, não tardará a perceber que se envolveu em algo terrivelmente perigoso.

Com assinatura de Gabriel Abrantes – A History of Mutual Respect (2010), Palácios de Pena (2011), Diamantino (2018) –, um filme de terror que conta com as actuações de Carloto Cotta (no duplo papel de Edward e Manuel), Brigette Lundy-Paine, Anabela Moreira, Alba Baptista, Rita Blanco e Sónia Balacó.

O turco Nuri Bilge Ceylan volta a filmar a Anatólia para contar a história de um professor há anos desterrado numa aldeia remota da região, que sonha voltar a Istambul, onde viveu durante alguns anos. Nas férias de Inverno, ele e o colega de casa são acusados de conduta imprópria por duas alunas e isso virará a sua vida do avesso.



Co-escrito pelo realizador, a sua esposa Ebru Ceylan e Akın Aksu, este filme com Deniz Celiloğlu teve estreia na edição de 2023 do Festival de Cannes, onde foi um dos 19 filmes em competição.

