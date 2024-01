Israel divulga imagens de ataque aéreo a "célula terrorista" na Cisjordânia

Israel anunciou esta quarta-feira que matou vários membros de "uma célula terrorista" na Cisjordânia. As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram imagens do alegado ataque de drone a um veículo no campo de refugiados de Balata.

Os alvos do ataque israelita seriam membro de um grupo liderada por Abdullah Abu Shalal, que, segundo Israel, era responsável pela principal "infra-estrutura terrorista" na Cisjordânia, de onde teria dirigido vários ataques em 2023, como o tiroteio de Abril no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, e um ataque à bomba em Outubro.

As IDF afirmam que foram encontradas armas no veículo. Já esta quarta-feira, Israel anunciou que matou um espião palestiniano do Hamas em Khan Younis, na Faixa de Gaza. Bilal Nofal era, segundo os militares israelitas, um agente da contra-espionagem e o seu desaparecimento irá trazer “impactos significativos na organização terrorista”.

