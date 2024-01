Como o PSD se apresenta às eleições: com independentes, alguns rioístas e aparelho

Listas de deputados do PSD aprovadas em conselho nacional e sem controvérsia pública. Luís Newton e Carlos Eduardo Reis, ambos envolvidos no processo Tutti Frutti, vão em lugar elegível.

Sem grande controvérsia audível, o PSD aprovou as listas de candidatos a deputados às próximas legislativas, às quais concorre através da coligação Aliança Democrática (AD), com a preocupação expressa de valorizar independentes, mas também com uma dose de aparelho do partido e abrindo a porta à saída de alguns nomes da anterior liderança de Rui Rio. Quando a próxima legislatura começar, a bancada do PSD só deverá manter cerca de um terço dos rostos.