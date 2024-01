Relatório denuncia o “autoritarismo” e a “apetência pela ditadura” na Guiné-Bissau

A democracia na Guiné-Bissau está em “estádio avançado de desmantelamento”, avisa o novo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos (LGDH), uma das mais prestigiadas organizações da sociedade civil no país que esta quinta-feira, em Bissau, lança um documento sombrio sobre a situação dos direitos humanos no país. Caberá a Bubacar Turé, que tomou posse do cargo no sábado, a apresentação do Relatório Sobre a Situação dos Direitos Humanos na Guiné-Bissau 2020-2022: Resistir ao Autoritarismo, Reviver Cabral. No dia 30, fará o mesmo em Lisboa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt