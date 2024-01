Quinta na TV: dos incêndios na serra às minas de cobalto, em road trip com Momoa

Nos destaques do dia também entram Com Amor e com Raiva e a estreia da série turca Kübra.

CINEMA

Gangster Americano

Hollywood, 23h10

Nomeado para dois Óscares, o filme de Ridley Scott centra-se em Frank Lucas (Denzel Washington) o motorista de um chefe do crime organizado. Quando este morre subitamente, Frank aproveita para construir o seu próprio império e torna-se líder do tráfico de droga na cidade. Mas um polícia (Russell Crowe) começa a suspeitar dele.

Quando o Diabo Reza

RTP1, 23h50

A partir do livro de Mário de Carvalho nasce este telefilme dirigido por Fabiana Tavares, segundo um argumento de Vasco Monteiro, com Luís Vicente, Cristóvão Campos, Tomás Alves, Teresa Tavares, Diana Costa e Silva, Carla Chambel, Lourenço Henriques, Katrin Kaasa e Diana Sá no elenco.

Passada na Guarda, é a história de um velho com uma conta bancária choruda, que é cobiçada por dois burlões empenhados em ganhar a sua confiança para ficar com o dinheiro. Isto enquanto as duas filhas do senhor vão tratando dele – e sonhando com a herança.

Quando o Diabo Reza é um dos telefilmes gerados pelo projecto Contado por Mulheres, uma parceria da Ukbar Filmes e da RTP que entregou dez histórias lusófonas a outras tantas estreantes na realização.

Com Amor e com Raiva

Filmin, streaming

Fica hoje disponível na Filmin o drama que Claire Denis dirigiu com base no romance de Christine Angot Un Tournant de la Vie. Premiado com o Urso de Prata para melhor realização em Berlim, foca-se num triângulo amoroso protagonizado por Juliette Binoche, Vincent Lindon e Grégoire Colin, e servido pela banda sonora dos Tindersticks.

SÉRIE

Kübra

Netflix, streaming

Estreia. Passada nos subúrbios de Istambul, a série turca segue Gökhan, um homem normal que vê os seus planos de vida radicalmente interrompidos quando começa a receber mensagens de uma entidade chamada Kübra.

Essas mensagens contêm informações privilegiadas sobre eventos futuros. Gökhan usa-as para fazer o bem e não tarda a ser rodeado por crentes de que ele tem uma ligação ao divino. Mas este “poder” atrai também uma horda de inimigos poderosos e perigosos.

DOCUMENTÁRIOS

Cobalto: O Reverso do Sonho Eléctrico

RTP2, 22h53

O realizadores Arnaud Zajtman e Quentin Noirfalisse detêm-se sobre o lado negro da apregoada transição verde: o custo humano da mineração de cobalto, necessária à produção de baterias de carros eléctricos.

Na República Democrática do Congo, o “novo ouro azul”, que alimenta algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo, é extraído com recurso a mão-de-obra barata, a trabalhar em condições arriscadas – e, muitas vezes, forçadas – que têm causado mortes e lesões graves, incluindo a crianças.

On the Roam

HBO Max, streaming

Uma road trip com Jason Momoa, quase sempre em duas rodas, em busca de inspiração junto de “artistas extraordinários que trilham o seu próprio caminho”, descreve a HBO Max, que estreia hoje esta docussérie.

Tanto a encontra na oficina de um luthier, numa garagem de choppers, nas mãos de um guitarrista como Slash ou nas sabedoria de um mestre ferreiro. Desenvolve-se em oito partes e é realizada a meias pelo actor-anfitrião e por Brian Andrew Mendoza.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Em Agosto de 2022, as chamas lavraram durante 11 dias no Parque Natural da Serra da Estrela e queimaram 52% da sua área. No rescaldo, o Governo prometeu lançar um plano de revitalização do parque e apoio às populações afectadas.

Passado quase um ano e meio, a jornalista Sandra Vindeirinho e o repórter de imagem Rui Machado Rodrigues vão ao terreno testemunhar que “os milhões prometidos não chegaram” e também que “o negócio da extracção da madeira está a causar danos na maior área protegida do país”, sublinha a sinopse da reportagem, intitulada A serra vai nua.

Grande Entrevista

RTP1, 00h52

Vítor Gonçalves entrevista António Pires de Lima, antigo militante do CDS e ministro da economia do Governo de Pedro Passos Coelho. Afastado da arena pública nos últimos anos, em que se dedicou à administração de empresas, vem agora dar a sua visão do cenário político do país.