BBC vai leiloar 285 mil discos de vinil até meados de 2025

Ao longo dos próximos 18 meses, a BBC vai leiloar 285 mil discos de vinil, quase todos exemplares que se encontram repetidos no seu quilométrico arquivo discográfico. O primeiro leilão, promovido pela Omega Auction, uma leiloeira britânica especializada em vendas de discos e memorabilia do mundo da música, vai ter lugar já no próximo dia 30 e inclui raridades discográficas de grupos como os Beatles, os Pink Floyd – designadamente os dois discos iniciais da banda, ainda com a participação de Syd Barrett –, os Black Sabbath, David Bowie ou o grupo de culto alemão Megaton.

Além de discos de vinil, que vão da música clássica ao jazz e aos diversos subgéneros da música popular –​ e em cujas capas estão quase sempre coladas fichas em papel da BBC –, os 421 lotes deste primeiro leilão incluem ainda televisões e rádios antigos e outros equipamentos do acervo da BBC, a corporação pública britânica de rádio e televisão.

Foto Uma consola usada nos estúdios da BBC

Com o comércio de discos de vinil em alta – seria preciso recuar a 1990 para encontrar números superiores aos que o Reino Unido registou em 2023, com 5,9 milhões de discos vendidos –​, a iniciativa da BBC de leiloar parte da sua colecção está a despertar grande interesse, como se confirma pelos lances já efectuados no site da Omega Auctions, alguns deles bastante superiores à estimativa máxima proposta pela leiloeira.

Os interessados podem ir já licitando online, e a leiloeira permitirá ainda que os potenciais compradores observem os discos in loco na sua sede em Newton-Le-Willows, em Lancashire, no noroeste de Inglaterra. O leilão em sala decorrerá a partir das 9h de dia 30 de Janeiro, e o preço de abertura corresponderá ao lance mais elevado que o lote em causa tiver entretanto recebido online.

Alguns lotes compõem-se de um só disco, como o álbum epónimo (e único) da efémera banda alemã de hard rock Megaton, criada e dissolvida em 1970, que já tem um lance de 320 libras (373 euros), ou a edição inglesa de The Man Who Sold the World (1971), de David Bowie, com a famosa capa em que o músico aparece reclinado numa chaise-longue com um vestido de mulher, e na qual o primeiro nome do produtor Tony Visconti está erradamente grafado com um duplo “n”. Este último já teve cinco lances online e vai em 440 libras (513 euros), acima da previsão máxima da leiloeira.

Há também conjuntos de vários discos, como o lote 46, que reúne os dois álbuns iniciais dos Pink Floyd, The Piper At The Gates Of Dawn (1967) e A Saucerful Of Secrets (1968), e que à 11.ª licitação já duplicou as 250 libras (291 euros) previstas pela Omega Auctions, ou, por exemplo, um pacote de seis impressões diferentes do álbum Please, Please Me, dos Beatles, originalmente lançado em 1963.

Foto Lote com os dois primeiros álbuns dos Pink Floyd

Mas alguns lotes podem ter centenas de discos, como acontece com escolhas variadas dos catálogos de chancelas como a Decca, a RCA, a Polydor ou a Deutsche Grammophon. Desta última, o lote 384, ainda sem licitações, oferece um sortido de nada menos do que 614 álbuns, cujo preço total está estimado entre 150 e 200 libras.

Entre as peças com cotação mais alta encontram-se também equipamentos antigos usados nos estúdios da BBC, de consolas a microfones e anúncios luminosos. Ou ainda um conjunto de três aparelhos vintage de televisão, ao qual foi acrescentado um armarinho a simular uma televisão que pode ter sido usado como adereço.

Foto Lote com 188 discos da chancela RCA

Neste primeiro leilão, o lote em que a Omega Auctions aparentemente deposita mais expectativas –​ está estimado entre 500 e 700 libras (816 euros) – é Music of Old Russia, um disco em que o violinista Nathan Milstein (1904-1992), nascido em Odessa, interpreta obras de grandes compositores russos. Milstein, conhecido pelas suas gravações de Bach, está aliás representado em vários lotes.

Os amantes do jazz encontram aqui preciosidades como New Horizons (1960), do Tommy Whittle Quintet, ou Trio (1967), do trio do pianista Mike Taylor. Outros géneros bem representados são o rock progressivo, o punk ou o heavy metal, este último, por exemplo, com um lote que reúne as edições originais dos três primeiros álbuns dos Black Sabbath, incluindo o influente Paranoid, de 1970, mas também discos dos suecos Bathory ou dos americanos Cirith Ungol.

Na divulgação do leilão, a Omega Auctions, que será também encarregada das vendas subsequentes, quis sossegar eventuais críticos desta decisão, assegurando que “isto não é o arquivo integral de vinis da BBC, que se mantém praticamente intacto, mas sobretudo exemplares duplicados, para permitir que a colecção mude de sítio e seja mais bem conservada no futuro”.