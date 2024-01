Em 2023 houve mais de mil pareceres sobre pedidos de horário flexível

Há mais conhecimento sobre a existência deste direito, nomeadamente no sector privado, mas não necessariamente sobre as suas regras. Por isso, os pareceres desfavoráveis aos trabalhadores subiram.

No ano passado, e pela primeira vez, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) emitiu mais de mil pareceres sobre pedidos de horário flexível, de trabalhadores com responsabilidades familiares. É um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Mas, e porque os pedidos de horário flexível só são objecto de parecer por parte daquela entidade quando haja recusa do empregador, isto não significa que tenha havido um aumento idêntico no total de pedidos apresentados às empresas. Por outro lado, o número de pareceres favoráveis aos trabalhadores é menor do que em anos anteriores — rondou os 70%.