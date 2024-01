EUA entre a cumplicidade e a impotência em Gaza

Os EUA não forçam Israel a concluir a invasão de Gaza ou porque não querem ou porque não podem. Se Washington não quer terminar com a guerra, neste momento, é porque pretende continuar a ser o aliado incondicional de Israel que é desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sabemos que a solidariedade dos EUA com o Israel é um assunto importante no país e crucial até no financiamento das campanhas políticas.

