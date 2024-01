O curioso caso (e ocaso?) da Iniciativa Liberal

Acompanhei com interesse o aparecimento, no panorama político português, da Iniciativa Liberal. Não tanto porque as ideias liberais fossem propriamente novas entre nós. Afinal os partidos tradicionais de direita (PSD e CDS) sempre acolheram no seu seio protagonistas e tendências liberais. Mas até então nenhum partido de relevo se afirmara aberta e exclusivamente liberal. Desde logo, e no plano meramente intelectual, essa clareza ideológica acrescenta ao interesse e à riqueza do debate político no país. Mas cumpre ainda outra função: serve de escape e de abrigo, no interior do sistema e dentro do espaço democrático, aos inevitáveis e periódicos desiludidos com a plasticidade ideológica dos grandes “catch all parties” do centro político. Sendo inevitável, como julgo que é, a fragmentação do xadrez partidário, é muito positivo que, à esquerda e à direita, surjam propostas políticas capazes de federar descontentamentos dentro do grande consenso constitucional do regime.

