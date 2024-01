Sem surpresas, Donald Trump vence no Iowa e começa corrida à nomeação na frente

Donald Trump deu um primeiro passo importante, na madrugada desta terça-feira, para garantir a nomeação como candidato do Partido Republicano à eleição presidencial de Novembro de 2024, numa provável reedição do duelo de 2020 com Joe Biden. Trump venceu os Caucus no Iowa com uma percentagem de 51% de apoios. Neste P24 ouvimos a análise do jornalista do PÚBLICO Alexandre Martins.

