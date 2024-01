Biden: Eleições de 2024 serão “entre mim e extremistas republicanos MAGA”

O Presidente Joe Biden aproveitou a reacção à vitória de Donald Trump nos caucus do Iowa para pedir aos apoiantes que façam contribuições para a sua campanha. “Se está connosco, contribua agora”, apelou, num post na rede X. Trump, escreveu, “é o claro favorito do outro lado, neste momento”. “Mas a questão é esta: esta eleição seria sempre entre vocês e eu vs. extremistas Republicanos MAGA [a sigla de Make America Great Again]. Isto era verdade ontem e será verdade amanhã”, sublinhou Biden.

A vitória do ex-Presidente nos caucus (reuniões partidárias) republicanos do Iowa nunca esteve em causa, mas esta foi a maior vitória de sempre na história deste caucus, com mais de 50% dos votos, e é um grande passo de Trump no caminho para assegurar a nomeação do partido à eleição presidencial do próximo Novembro.

A confirmar-se, esta será a terceira nomeação consecutiva para Trump, esperando-se uma repetição do duelo com o democrata Joe Biden.

“A grande noite será em Novembro, quando recuperarmos o nosso país”, afirmou o candidato aos seus apoiantes, no que Stephen Collinson, da CNN, descreveu como “a sua primeira verdadeira vitória partidária desde que chocou o mundo ao vencer as eleições de 2016".

Numa análise publicada no site do canal de notícias norte-americano, o jornalista sublinha que Trump “mostrou que, oito anos depois de vencer as presidenciais como outsider, o actual Partido Republicano é totalmente o seu partido”.

Para Collinson, “a recuperação do ex-Presidente é mais impressionante por outro motivo”: “Ele venceu apesar das 91 acusações criminais e de outras complicações legais que ameaçam a sua liberdade e a sua fortuna”. E, “num retrato estonteante de tempos sem precedentes”, acrescentou o repórter, Trump era esperado num tribunal de Manhattan para o arranque de um julgamento por difamação poucas horas depois da vitória no Iowa.

Na Europa, o primeiro-ministro belga comentou no Parlamento Europeu a estrondosa vitória de Trump no Iowa. “Se 2024 nos trouxer de novo ‘América Primeiro’ [slogan da campanha de Trump em 2016], será mais do que nunca a Europa por si só”, afirmou Alexander De Croos. “Não devemos temer essa perspectiva”, defendeu, apelando ao conjunto da União Europeia (a Bélgica ocupa a presidência rotativa do Conselho da UE): “Devíamos aceitá-la, dando à Europa uma base mais sólida – mais forte, mais soberana, mais auto-suficiente”.