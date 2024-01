Movimento Outra Política para a Cultura marca acções de rua para 26 de Janeiro

O movimento Outra Política para a Cultura vai realizar uma tribuna pública em Lisboa, a 26 de Janeiro, e agendou para o mesmo dia do mês seguinte um protesto junto ao Parlamento, para reivindicar medidas para o sector.

Formado em Março do ano passado, o movimento reúne, conforme explica num comunicado de imprensa, "pessoas, colectivos e associações" de várias áreas culturais, desde as artes performativas às visuais, passando pelo cinema, pela arqueologia e pelo património. Estruturas do sector como a Acção Cooperativista, a Associação pelo Documentário, o Centro Dramático de Évora, o Manifesto em Defesa da Cultura, o Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia, o Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) e o Teatro Extremo surgem como associadas ou integrantes.

A organização explica que a tribuna pública, que recebeu a designação "A CULTURA (a morar) NA RUA" e que acontecerá às 18h em frente ao Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, terá "como mote os problemas da arte e da cultura e também aqueles que são transversais ao resto da sociedade, como a falta de habitação e os despejos de diversas associações culturais".

"Continuamos com vínculos de trabalho precários" e "baixos salários, consequência de décadas de desresponsabilização do Estado e desinvestimento na Cultura", acusa o movimento. "Continuamos sem pessoal nos serviços de apoio do Estado, quer ao nível da operacionalização dos apoios, quer na gestão quotidiana dos serviços", em várias instituições, desde museus a teatros e arquivos, por exemplo, continua o Outra Política para a Cultura. "Continuamos sem uma rede logística, humana e financeira de apoio à divulgação da arte e cultura em todo o território nacional, que possibilite a circulação de artistas e obras e a fruição pelas populações", lê-se ainda.

Os problemas da cultura "multiplicam-se, agravam-se a cada dia e arrastam-se há décadas", afirmam os membros do movimento, que no comunicado passam por aqueles que julgam serem os principais problemas de cada subsector. Nas artes performativas, referem, o "parco orçamento" dos programas de apoio às artes e os "atrasos sucessivos nos concursos" não só deixam de fora "centenas de associações e artistas", como "criam um sistema perverso", potenciando "despedimentos e uma lógica de pura sobrevivência​".

Na área do cinema, criticam, "o aumento dos custos de produção" não tem sido acompanhado de "aumentos significativos" nas verbas disponíveis para os profissionais da área. Na arqueologia, prosseguem, "reinam a precariedade e a ausência total de vínculos laborais estáveis". Já no património, entendem, "assistimos a uma política de Disneylândia, que se concentra nos monumentos mais lucrativos, esquecendo tudo o que não está nas grandes rotas turísticas".

"Queremos colocar a arte e a cultura no centro da discussão política, reivindicando soluções, acrescentando propostas e discutindo ideias para o sector", refere o Outra Política para a Cultura, que promete, para o dia 26 de Fevereiro, "uma grande acção de rua junto à Assembleia da República".