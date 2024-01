Davos: mais de 300 empresas vão começar (só agora) a comunicar o seu impacto na natureza

Mais de 300 empresas e instituições financeiras planeiam divulgar os impactos que têm no mundo natural, como parte dos esforços para travar o colapso global da biodiversidade, ouviram os delegados em Davos esta terça-feira. Os relatórios, criados pela Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, apoiada pelo G20, permitirão que os grupos partilhem muito mais informações sobre os riscos e as oportunidades decorrentes da sua interacção com o mundo natural.

Ao fazê-lo, espera-se que os conselhos de administração tomem decisões que tenham um impacto mais positivo na natureza - ajudando a cumprir um acordo global dos países nas conversações da COP15 sobre biodiversidade em 2022 - e sejam recompensados pelos investidores e pelos mercados de capitais.

"Este é um momento marcante para as finanças da Natureza e para os relatórios empresariais", afirmou David Craig, copresidente da TNFD e antigo fundador e director executivo da Refinitiv [uma empresa de dados e mercado financeiro], num comunicado.

"Este é um sinal claro de que investidores, credores, seguradoras e empresas estão reconhecendo que seus modelos de negócios e portfólios são altamente dependentes da natureza e do clima e precisam ser tratados como riscos estratégicos e oportunidades de investimento."

Após o início de um programa de trabalho de dois anos em 2021, as 14 divulgações recomendadas pela TNFD foram publicadas em Setembro de 2023, depois de mais de 250 instituições as terem adoptado durante o processo de desenvolvimento.

Enquadradas em quatro pilares - Governação, Estratégia, Medição do Risco e do Impacto, e Métricas e Objectivos - as divulgações obrigarão as empresas a descrever a forma como avaliam e gerem as questões relacionadas e como planeiam melhorar o seu desempenho. Entre as empresas e organizações financeiras que se comprometeram a divulgar os seus dados, com início em 2023, 2024 ou 2025, encontra-se o Norges Bank Investment Management, o maior proprietário de empresas cotadas a nível mundial.

"Estamos empenhados em utilizar esta ferramenta para aprofundar a nossa compreensão dos impactos e dependências da nossa carteira relacionados com a natureza, reforçando ainda mais os nossos esforços de investimento responsável nesta importante área", afirmou Carine Smith Ihenacho, directora de governação e conformidade do NBIM.