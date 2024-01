Depressão Irene traz chuva forte a onze distritos do continente

Onze distritos do continente estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, devido aos efeitos da depressão Irene, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A depressão vai condicionar o estado do tempo em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, com ventos fortes, chuvas intensas e agitação marítima até ao final do dia de quarta-feira, segundo o IPMA.

Por causa da chuva forte, os distritos de Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Bragança e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 9h e Lisboa, Santarém, Portalegre, Leiria e Castelo Branco até às 15h.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para todos os distritos do continente entre as 18h de terça-feira e as 18h de quarta-feira por causa da previsão de chuva persistente e por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Os distritos de Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar também sob aviso amarelo na terça e quarta-feira devido ao vento forte, prevendo-se rajadas até 75 quilómetros por hora e até 95 km/h nas terras altas.

O IPMA colocou ainda os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja sob aviso amarelo entre as 00h e as 18h de quarta-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.

Açores e Madeira em aviso amarelo

Sob aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte estão também os grupos oriental (São Miguel e Santa Maria) e central (S. Jorge, Faial, Pico, Graciosa e Terceira). No grupo oriental, o aviso vai estar em vigor até às 21h desta segunda-feira e no central entre as 9h e as 21h.

Ainda por causa da previsão de chuva forte, o IPMA emitiu aviso laranja para as regiões montanhosas e costa sul da Madeira entre as 00h e as 15h de terça-feira e amarelo para a costa norte entre as 00h e as 15h.

O IPMA colocou igualmente a costa norte, costa sul e Porto Santo sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima (entre as 6h de terça-feira e as 12h de quarta-feira).

A costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira e Porto Santo também vão estar sob aviso amarelo devido ao vento forte (entre as 00h00 e as 18h de terça-feira).

No sábado, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população para o risco de ocorrência de cheias e inundações no continente face à previsão de chuva.

Face ao agravamento das condições meteorológicas adversas, a Protecção Civil alertou para a previsão de “inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro”, bem como a ocorrência de cheias, “potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras”.

A ANEPC aponta risco de inundações urbanas na Bacia Hidrográfica do Tejo e subida de afluências no rio Vez, no rio Lima, no Norte, e no sistema da Aguieira, Raiva e Fronhas, na Bacia do Mondego, região Centro.