Cartas ao Director

A Rússia e a reeducação nos territórios que usurpou

Pelo que se percepciona nos dias que correm, as democracias liberais estão a ser ameaçadas por regimes totalitários, por regimes ditatoriais de partido único e até por partidos que, afirmando-se democráticos, as suas práticas não condizem com o regime que apregoam. Por exemplo, a Rússia de V. Putin diz-se democrática na sua Constituição, está inserida numa economia de mercado livre, mas a maioria das suas instituições políticas e financeiras está nas mãos de indivíduos com carreira militar ou que fizeram parte dos serviços de segurança russas criando-se um círculo fechado entre estes ditos indivíduos que, muitos deles, se tornaram oligarcas obedientes e leais a Putin – ex-KGB –, que aproveitou para se impor como Presidente. Numa atitude imperialista e usurpadora e sem consultar o povo russo – que nunca deixou de estar manietado e manipulado –, invadiu a Ucrânia, país soberano e independente, no dia 24 de Fevereiro de 2022, com a pretensão de a conquistar ou, pelo menos, de conquistar parte do território ucraniano. Até ao presente momento conquistou parte do território ucraniano e está a russificar esse mesmo território. Impôs a língua russa, e o sistema educativo está de acordo com as orientações do Ministério da Educação da mãe-pátria russa, ameaçando os professores que não sigam as orientações estabelecidas. Ou seja, a Rússia pretende revisionar e “reeducar” o povo ucraniano – povo que anseia por pertencer à Comunidade Europeia – e forçá-lo, a todo o custo, a ser russo. É trágico e inadmissível que isto esteja a acontecer, tentando-se apagar a história ucraniana para servir os desígnios russos. Como seria bom que o Ocidente e os Estados Unidos derrotassem de forma implacável o autocrata Putin e o remetessem para fora do território ucraniano, vergando-o e obrigando-o a respeitar o direito internacional. A Rússia já tem território que sobeja. A época dos imperialismos tem de acabar.

António Cândido Miguéis, Vila Real

O direito de discordar

Carmo Afonso (C.A.) está indignada com a postura do deputado Maló Abreu que deixou o partido pelo qual foi eleito, o PSD. Este deputado disse que tal facto se devia a estar em desacordo com a liderança do seu partido, nomeadamente com a formação da coligação eleitoral AD, que na sua maneira de ver vem demonstrar uma “fraqueza eleitoral”. Recordo que era da linha de Rui Rio. Face a isso decidiu passar a deputado não inscrito. Nada mais disse. Quanto a vir a ser candidato do Chega às próximas eleições, pelo menos para já, não passa de mais uma das estratégias de André Ventura com fins eleitoralistas e populista,s tendo já feito o mesmo com quadros da IL que se têm desvinculado do partido. Será que C.A. não se recorda do percurso de Zita Seabra, que deixou o PCP para aderir ao PSD, sendo mais tarde mandatária da IL? Não adianta continuar a atirar pedras ao Chega, pois se este partido cresce, os grandes responsáveis são os outros partidos, nomeadamente o PCP e o BE, grandes fornecedores de lenha para esta fogueira que é realmente preocupante.

António Barbosa, Porto

O reagrupamento

Quando um regime déspota cai, seja por uma revolução, ou um golpe de Estado, o partido cadente dispersa-se e infiltra-se nos partidos emergentes.

Partidos que adoptam nomes pomposos que correspondem aos anseios da população.

Ao princípio, os partidos emergentes vão fazendo coisas que agradam ao povo, mas gradualmente os infiltrados vão ganhando posições e pelas suas acções vão desacreditando os partidos que lhes deram guarida.

Conseguido este intento, cria-se um novo partido e é vê-los a juntarem-se novamente.

Esta situação já foi descrita por um escritor italiano (do qual não sei o nome) no século passado e está a acontecer agora aqui.

A democracia não é um dado adquirido e se CHEGAmos a isto temos de atribuir as culpas ao PS e PSD que com ela brincaram.

Talvez porque na ânsia de quererem crescer foram pouco criteriosos nas admissões de novos sócios.

Quintino Silva, Paredes de Coura

O mais votado em Março

Não duvido, o PS vai ser o partido mais votado em Março. O PSD só ganharia se propusesse o mesmo que o PS com outras "roupas" mais "limpas", mas com o mesmo "estilo", que não assustasse o eleitorado dependente do Estado, leia-se trabalhadores do/no Estado ou em empresas dele propriedade ou profunda dependência mais essa enorme massa de aposentados/reformados a quem o Estado garante todos os meses vida estável e pacata. Perdendo-se essa alternativa que, no fundo, não o é, o único verdadeiro ganhador destas eleições vai ser o Chega, depósito onde se sublimam ideias velhas e medos antigos, que nada vai contribuir para aquilo que o país precisa. Só após uma renovação geracional talvez – sublinho o talvez – Portugal possa vir a ter novas políticas que estimulem e apoiem o capital, o risco e a imaginação de outras gerações na criação de riqueza e desenvolvimento.

Jorge Mónica, Parede