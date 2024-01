E os americanos, também emigram?

"Portugal? Tenho uma prima que se mudou para lá." Não foi só uma ou duas vezes que ouvi uma qualquer variação destas palavras quando me apresentei como português nos Estados Unidos, ou que me perguntaram "como é que são as coisas lá?" em termos de impostos, habitação, saúde e educação.

Há quem troque o dito sonho americano por um país que, segundo dados do Atlas da Emigração Portuguesa, é aquele na Europa com mais emigração e o 8.º em todo o mundo, proporcionalmente. Mas na América, um país onde abundam dados sobre qualquer fenómeno social, económico ou político, subsiste um mistério: quantos norte-americanos trocaram os Estados Unidos por outro país? E para onde foram?

Os EUA continuavam a ser em 2020 o principal destino mundial de imigração segundo a Organização Internacional para as Migrações, que indicava o México, a Índia e a China, por essa ordem, como as suas maiores fontes de imigrantes. Segundo dados governamentais de 2018, cerca de 44 milhões dos residentes dos Estados Unidos nasceram noutras nações – 13,7% da população total, valor máximo em 100 anos. Um quarto está no país ilegalmente ou a aguardar regularização. A tendência é de crescimento, apesar do clima político e dos desafios económicos gerados nos últimos anos pela pandemia.

Sobre o inverso, pouco se sabe. Não existem dados oficiais do Governo norte-americano sobre o número de cidadãos a residir no estrangeiro, até porque estes (tal como os emigrantes portugueses) não estão legalmente obrigados a declarar a sua morada no exterior. Só estão mesmo obrigados a declarar os seus rendimentos às finanças, e apenas a renúncia à nacionalidade os livra desse dever. O Departamento de Estado apresenta uma estimativa e não números absolutos: a diáspora norte-americana será composta por cerca de nove milhões de pessoas. Já o Programa Federal de Assistência ao Voto (FVAP) apontava em 2018 que havia 4,8 milhões de eleitores norte-americanos no estrangeiro, e indicava Canadá, México, Reino Unido, França e Israel, por essa ordem, como principais locais de residência.

Outras fontes, como a Associação de Americanos Residentes no Exterior (AARO), alertam que o número do Departamento de Estado está inflacionado por saídas temporárias do país e que serão hoje cerca de 5,4 milhões os norte-americanos a viver no estrangeiro. Para estas contas não entram os 170 mil militares norte-americanos colocados no exterior, sobretudo no Japão, na Coreia do Sul e na Alemanha, e as respectivas famílias.

Não há números oficiais sobre a emigração americana, portanto, mas há tendências que as redes sociais destapam e que a imprensa vai acompanhando. Durante a pandemia, surgiu no TikTok uma vaga de norte-americanos no exterior (expats, ou expatriados, é o eufemismo para estes migrantes ocidentais de condição económica tendencialmente favorecida), sobretudo em países europeus como Portugal, Espanha, França e Itália, a mostrar aos seus seguidores nos Estados Unidos as idiossincrasias, curiosidades, vantagens e desafios de viver fora: desde a ausência de uma cultura de gorjeta obrigatória até à máquina que fatia o pão nos supermercados, das janelas basculantes ao preço do vinho.

Estes vídeos tanto atraem comentários de outros americanos que lhes querem seguir as pisadas, como críticas dos seus novos vizinhos europeus, latino-americanos, asiáticos ou africanos, que lhes apontam o dedo pela subida do custo de vida nas suas cidades – apesar de esta pequena comunidade estrangeira (cerca de 7000 pessoas no caso de Portugal, ou 1% da população imigrante) dificilmente poder ser responsabilizada por fenómenos como a subida das taxas de juro e a disfunção generalizada dos mercados da habitação.

Mas há vida para além do TikTok, dos nómadas digitais e de capas na imprensa com americanos ricos na Lapa. Há fenómenos migratórios que vão além da mera busca por um custo de vida mais simpático. Recentemente, o Los Angeles Times publicou um trabalho sobre os afro-americanos que estão a trocar os Estados Unidos por países como Portugal, Gana, Colômbia ou o México. Pessoas como Jameelah Nuriddin, na Costa Rica, que diz que deixar os EUA foi "como terminar uma relação abusiva" em que tinha de esperar que, "se fosse suficientemente inteligente, bonita e bem-sucedida, talvez me tratassem como um ser humano". Ou como Chrishan Wright, em Lisboa, que agora ajuda como consultora outras famílias afro-americanas que querem viver em Portugal para terem "uma melhor qualidade de vida, sem fadiga emocional ou psicológica". Ou Tiara Darnell, no México, que diz ter desistido de lutar para consertar um sistema que não foi criado para si. O movimento migratório tem um nome: Blaxit.

Há outros motivos apontados por quem pondera deixar os Estados Unidos. Não sendo propriamente uma fonte revestida de autoridade científica, uma inquérito recente feito pela Preply, uma plataforma online de aprendizagem de idiomas, junto de 3000 norte-americanos com idades entre os 18 e os 26 anos, indica que 59% daqueles que estariam interessados em emigrar o faria devido à violência armada, e que um quarto deixaria o país em busca de melhores serviços sociais, incluindo um sistema público de saúde. Já sobre as ameaças de abandono do país a cada eleição presidencial (preparem-se para voltar a vê-las nas redes sociais em Novembro), não há dados que indiquem que aconteçam realmente ou que sejam estatisticamente relevantes.

Quantos são afinal os americanos que emigram? Não sabemos. Sabe-se apenas que são claramente menos do que as pessoas que decidem vir para os Estados Unidos, país que continua a ter um poder de atracção sem igual. Mas eles andam por aí, e não estão só à procura de vinho mais barato.