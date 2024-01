Quartos-de-final da Taça de Portugal sem jogos entre os “grandes”

Ainda não é para já que os “três grandes” se encontram na Taça de Portugal. O sorteio dos quartos-de-final teve lugar na manhã desta segunda-feira e ditou deslocações para Benfica, Porto e Sporting. Os “dragões” vão aos Açores jogar contra o Santa Clara, o Benfica tem de ir a Vizela e os “leões” jogam contra o União de Leiria. No último jogo da eliminatória, o V. Guimarães recebe o Gil Vicente.

Ficou também definido o percurso até ao fim da competição. O vencedor do jogo entre as duas equipas minhotas, V. Guimarães e Gil Vicente, defrontará nas “meias” FC Porto ou Vizela. Há, deste modo, a possibilidade de um dérbi lisboeta por uma vaga para o Jamor, caso Benfica e Sporting passem a eliminatória.

Sorteio: V. Guimarães – Gil Vicente

Vizela – Benfica

Santa Clara – FC Porto

União de Leiria – Sporting

O FC Porto é o actual detentor do troféu. O Sp. Braga, finalista vencido, foi eliminado nos "oitavos" pelo Benfica, após uma derrota por 3-2 no Estádio da Luz.

Os quartos-de-final da 84.ª edição da Taça de Portugal vão ser disputados entre 6 e 8 de Fevereiro e a primeira mão das meias-finais entre 27 e 29 do mesmo mês. A segunda mão das meias-finais vai realizar-se entre 2 e 4 de Abril, ficando definidas as duas equipas presentes na final, marcada para 26 de Maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.