Dinamarca não permitiu uma surpresa de Portugal

A selecção nacional segue para o “main round” do Europeu de andebol com zero pontos, após ser derrotada pelos tricampeões do mundo, por 37-27.

A exibição esteve longe de ser negativa, mas, contra uma Dinamarca, tricampeã do mundo, que jogou sempre a alto nível, Portugal não evitou a primeira derrota na fase preliminar do Europeu de andebol. Em Munique, após vencer a Grécia e a República Checa, resultados que asseguraram à selecção nacional a presença no “main round” da competição, a equipa portuguesa foi nesta segunda-feira batida, por 37-27, e arrancará para os últimos quatros jogos com zero pontos. Martim Costa, com 13 golos, voltou a estar em grande destaque.

Perante um rival que é um dos favoritos a vencer o Europeu e tinha triunfado nos dois primeiros jogos por margens de nove (23-14 contra os checos) e 12 golos (40-28 frente aos gregos), Portugal não contou com Rui Silva – o central do FC Porto, com um pequeno problema físico, ficou de fora por precaução.

O início foi equilibrado, mas rapidamente se percebeu qual seria a tendência do jogo: em vantagem numérica, os dinamarqueses nunca desperdiçaram a oportunidade de se distanciarem no marcador. Do lado português, houve cinco exclusões de dois minutos – apenas duas para a Dinamarca – e, sempre que isso aconteceu, Portugal sofreu parciais de 0-2.

Apesar disso, na primeira parte houve equilíbrio. Os campeões do mundo entraram melhor e conseguiram uma vantagem de quatro golos (7-3), mas depois de Paulo Pereira pedir um desconto tempo, Portugal reajustou a estratégia, e, com Martim Costa em grande - 11 golos em 16 remates nos primeiros 30 minutos -, ao intervalo os dinamarqueses venciam por apenas dois golos: 17-15.

Porém, a segunda parte foi bem diferente. Aproveitando mais uma exclusão portuguesa, a Dinamarca, com o guarda-redes Niklas Jakobsen a cotar-se como um dos melhores em campo (16 defesas), voltou a colocar cinco golos de diferença (22-17) e, quando Portugal arriscou tudo atacando sem guarda-redes, os nórdicos aproveitaram para dilatar a vantagem até aos 10 golos no final.

No mesmo Grupo F, a República Checa confirmou o favoritismo com a Grécia e despediu-se do Grupo F com um triunfo por 29-20.

Nos restantes jogos realizados nesta segunda-feira, no Grupo D a vitória da Polónia no duelo com as Ilhas Feroé garantiu de imediato a qualificação para o "main round" à Noruega que, já apurada, não impediu a terceira vitória da Eslovénia: 29-28.

Já no Grupo F, Suécia e Países Baixos defrontaram-se com a qualificação já garantida, e em mais um jogo equilibrado, foram os suecos que garantiram os dois pontos para o “main round”, com um triunfo por 29-28.

Para esta terça-feira, fica marcada a última jornada dos grupos A, B e C, sendo que apenas a Alemanha e a Hungria têm a presença assegurada na fase seguinte do Europeu 2024.