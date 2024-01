Terça na TV: Munique, uma Boneca de Trapos e o jornalismo em crise

Também é dia de ir ao céu com Filhos do Sol, seguir o ritmo country de Monarch e abrir portas a espaços incríveis.

CINEMA

Munique

TVCine Action, 18h35

Uma obra polémica de Steven Spielberg sobre o massacre nos Jogos Olímpicos de 1972, em que um grupo extremista palestiniano entrou na aldeia olímpica e sequestrou e matou 11 atletas israelitas. O filme concentra-se na retaliação israelita que se seguiu, a partir da história de Avner, um jovem patriota que é contactado pela Mossad para embarcar numa missão que visa perseguir e matar os homens acusados pela secreta israelita de terem arquitectado o ataque.

Com Eric Bana, Daniel Craig e Mathieu Kassovitz no elenco, e banda sonora de John Williams, Munique foi nomeado para cinco Óscares. O argumento, escrito por Tony Kushner e Eric Roth, baseia-se parcialmente no best-seller de não-ficção da autoria do jornalista George Jonas.

Maverick

Hollywood, 21h30

Nomeado para o Óscar de melhor guarda-roupa, um western cómico inspirado na série televisiva dos anos 1950 que tinha James Garner no papel de um charmoso jogador inveterado. Garner volta a Maverick, mas desta vez a dar vida ao marshall que se torna parceiro do protagonista, Bret Maverick, aqui interpretado por Mel Gibson. Jodie Foster e James Coburn também entram no elenco do filme realizado por Richard Donner em 1994.

SÉRIES

Boneca de Trapos

RTP2, 22h01

Estreia. Baseado no romance homónimo de Daniel Cole, este thriller britânico segue a investigação de um caso criminal com requintes macabros: uma série de pessoas assassinadas, desmembradas e “recosturadas” nessa grotesca “boneca de trapos” que dá nome à série. É uma criação de Freddy Syborn, com Henry Lloyd-Hughes, Thalissa Teixeira e Lucy Hale no elenco. Os seis episódios são exibidos nos dias úteis.

Monarch

RTP1, 00h30

Com Susan Sarandon, Anna Friel, Beth Ditto e Trace Adkins no elenco, Monarch move-se ao ritmo do country, carregando no drama dos Roman, uma família que se tornou uma verdadeira dinastia nesse campo musical e que não está disposta a perder o estatuto. A RTP1 emite-a a partir de hoje, a ritmo semanal e em dose dupla.

DOCUMENTÁRIOS

Filhos do Sol

RTP2, 16h09

A ligação dos povos da América Latina ao céu, desde os templos antigos até aos telescópios modernos, é o tema da série que chega hoje ao segundo canal, para ali ficar de segunda a sexta, com registos históricos, observações astronómicas e comentários de cientistas. É com um episódio virado para o Sol que abre a primeira temporada, composta por dez capítulos que também apontarão à Lua, a outros planetas, a asteróides, à origem do universo e ao futuro.

Espaços Incríveis de George Clarke

RTP2, 20h43

Começa a quinta temporada da série que leva o arquitecto George Clarke ao encontro de soluções engenhosas para pequenos espaços habitacionais, seja um retiro no topo de um penhasco, uma piscina reconvertida ou uma casa feita de discos.

Uma Mulher à Frente da Dior

RTP2, 23h10

Retrato de Maria Grazia Chiuri, a designer de moda italiana que, em 2016, se tornou a primeira mulher a assumir os comandos da Dior e que se dedicou a inverter a dinâmica patriarcal da indústria, ao imprimir à maison francesa uma perspectiva assumidamente feminista. Este documentário, realizado por Loic Prigent, acompanha-a nos preparativos e nos bastidores do desfile realizado em Atenas (Grécia), em 2022.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 21h55

Directo. A situação dramática no grupo Global Media – salários em atraso, ameaça de despedimentos colectivos, opacidade da propriedade… – dá o mote a um debate mais alargado sobre a crise que o jornalismo atravessa, à entrada do ano em que se celebra o cinquentenário do 25 de Abril e em vésperas do quinto Congresso dos Jornalistas, que acontece de 18 a 21 de Janeiro, em Lisboa.

À conversa vêm modelos de financiamento alternativos, a precariedade na profissão, a importância da classe numa era de desinformação desenfreada e formas de captar (e manter) os públicos face a novos hábitos de consumo da informação, sem esquecer os riscos que a vulnerabilidade dos meios de comunicação pode trazer ao próprio exercício democrático.