Cartas ao Director

Oxalá me engane!

O artigo do PÚBLICO de Rafael Pereira, do dia 12 de Janeiro, veio corroborar uma sensação que eu já tinha da juventude de hoje. As plataformas digitais estão a intoxicar os mais jovens, aliciando-os a serem “influenciadores” e pagando publicidade de jogos virtuais e de criptomoedas, entre outras alienações. Os jovens ficam com a sensação de que a vida é isso – ganhar dinheiro facilmente, com a sua imagem, e que assim se pode construir uma sociedade onde todos podem ser ricos se assim o quiserem.

Embrulhado nestas redes, o populismo, subtilmente, faz-lhes crer que a esquerda não os deixa ser aquilo que almejam, e que os valores do mercado da imagem e o enriquecimento rápido estão ao alcance de todos e tudo se resolverá nas suas vidas. Tornam-se competitivos e apelam aos valores mais primitivos do ser humano – a futilidade, o lucro sem escrúpulos, o salve-se quem puder. Os ideais românticos dos jovens da minha geração, de construir, em conjunto, uma sociedade plenamente democrática, mais justa e fraterna, desapareceram, e é no isolamento junto do computador que querem apenas o seu sucesso, com um “bacoco discurso empreendedor”.

São jovens entre os 20 e 30 anos, muitos universitários, dos ramos da informática, da gestão e das finanças, que frequentam faculdades privadas, católicas e não católicas, onde lhes dão uma espécie de “lavagem cerebral”. As Humanidades não são valorizadas e a História muito menos. Dizem-se contra o sistema mas não sabem explicar o que querem então. Sinto pena de que o futuro seja feito por gente inculta, manipulada pelo ciberespaço e sem valores éticos e de cidadania plena. Oxalá me engane!

José Carlos Palha, Gaia

Portugueses emigrados no século XXI

Segundo o Atlas de Emigração Portuguesa, mais de 2,5 milhões de portugueses nascidos em Portugal vivem fora do país. Uns foram ao colo do pai ou da mãe, outros partiram ainda em forma de projecto na cabeça dos progenitores que queriam ter uma existência diferente e proporcionar a si próprios e aos seus descendentes outras condições que não encontravam neste perpétuo desânimo económico-social. A alternativa a esta diáspora seria permanecerem autóctones, enfiados nos seus enclaves geográficos e candidatarem-se ao rendimento mínimo, ao ordenado mínimo ou pouco mais do que mínimo. E a tendência continua: os jovens em quem o país investiu vão prestar as suas competências lá fora. Os efeitos económicos desta inevitabilidade têm sido compensados por algumas receitas ou cooperação internacional. Contudo, os efeitos demográficos e sociais estão a descompensar. Impõe-se a correcção desta mobilidade.

José M. Carvalho, Chaves

Autoridades. Coincidências?

Por que razão, nesta altura em que se realiza o congresso, ou convenção, ou reunião do partido de extrema-direita, que tinha data acordada, que é defensor exímio da ordem, que dedica o primeiro dia à polícia, as autoridades estão em manifestações? Pura coincidência, por certo. Contudo, são a “notícia” de abertura e fecho de todos e de cada telejornal, cada vez mais e mais iguais, sem agenda própria, cada vez mais à espera de que lhes surja algo, para não terem “brancas”. Por certo, só coincidências? Por certo, que não há nenhuma “saudade” dos tempos anteriores ao 25 de Abril de 1974? Ordem. Nacional. Hino. Medo. Mas… e a coincidência desta convenção – há partidos, e aqui não só da extrema-direita, que gostam de dar nomes diferentes ao que é igual – e das manifestação das autoridades, de o Governo ter caído e de estarmos a caminho de eleições legislativas antecipadas? Um tempo estranho, de tantas coincidências.



A. Küttner de Magalhães, Porto

Assistência à Ucrânia

Ao abrigo do pacote de assistência macrofinanceira, a União Europeia disponibilizou recentemente 16,5 mil milhões de euros à Ucrânia para pagamento de salários e pensões. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, declarou que até 2027 a Ucrânia vai receber mais 50 mil milhões de euros. Desde o começo da guerra com a Rússia, a Ucrânia recebeu 85 mil milhões de euros. É um sinal de que não falta dinheiro. É pena que as doações não contemplem outros países com necessidades extremas. E quanto vai a União Europeia disponibilizar às martirizadas crianças palestinianas?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim