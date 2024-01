A convenção "profissionalizada" do Chega quis ser igual às dos outros partidos

A sexta convenção do Chega em cinco anos de vida foi a maior de sempre. Mais delegados, dirigentes e observadores - mais de mil participantes, segundo a organização. Um aparato técnico (luzes, som, imagem, palco e até mobiliário) de última geração que fez com que este conclave não ficasse a dever nada aos dos principais partidos portugueses.

Houve também em Viana de Castelo, até nos discursos, uma tentativa de fazer com que o Chega seja mais parecido com os outros e não o partido dos discursos e dos militantes radicais, como se viu no passado. O êxito da estratégia não foi total, mas em alguns momentos resultou.

E, claro, foi também um momento de devoção a André Ventura, reeleito presidente do partido com 98,9% dos votos, e a que muitos em Viana chamaram já “o futuro primeiro-ministro de Portugal”.

Para a última chegada do líder do Chega ao conclave, neste domingo, na companhia da mulher, foram distribuídas centenas de bandeiras do partido e Portugal para uma acção pura de propaganda que pretendia mostrar a importância de Ventura e do que dizem ser hoje a grandeza do partido. Texto de Luciano Alvarez