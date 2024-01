Segunda na TV: “pontuação do cidadão” e anos 1990 bem medidos

CINEMA

Interstellar

Nos Studios, 17h

Ficção científica por Christopher Nolan, segundo um argumento do irmão, Jonathan, e com o físico Kip Thorne como consultor teórico.

Estudiosos de todas as áreas buscam mundos habitáveis que possam evitar a extinção da Humanidade. A solução pode estar nas pontes de Einstein-Rosen (ou “buracos de minhoca”), portais que possibilitam a ligação entre mundos paralelos. É assim que uma equipa de exploradores espaciais é enviada na missão mais importante da História humana. Entre eles está Cooper, um engenheiro viúvo que tem de decidir se embarca nessa perigosa viagem ou fica ao lado dos dois filhos.

Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Matt Damon, Wes Bentley, Casey Affleck, David Gyasi, Mackenzie Foy e Topher Grace compõem o elenco de Interstellar, que esteve nomeado para cinco Óscares e ganhou um, pelos efeitos visuais.

Corre!

Cinemundo, 19h30

Filme de terror realizado por Aneesh Chaganty, segundo um argumento seu e de Sev Ohanian. Chloe (Kiera Allen) sempre usou cadeira de rodas e foi dependente da mãe (Sarah Paulson). Apesar dos excessos de protecção da progenitora, a relação entre as duas é de grande proximidade... Até vir à tona um segredo chocante.

A Cidade dos Piratas

RTP2, 22h52

A Cidade dos Piratas trata de um amor impossível entre um rapaz criminoso e violento e uma jovem escrava, Isidore. Numa ilha selvagem, o adolescente revela-se propenso a actos cruéis e mesmo assim consegue arrebatar o coração de Isidore, que tem por ele sentimentos contraditórios e perversos. Um filme de Raoul Ruiz, com Hugues Quester, Anne Alvaro, Melvil Poupaud, André Engel, Duarte de Almeida no elenco.

Foge

Fox Movies, 1h50

A simpatia inicial com que Chris é recebido pelos futuros sogros encobre uma casa cheia de bizarrias que o levarão ao limite e de onde parece impossível escapar. Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford e Catherine Keener dão vida a este intenso thriller psicológico de Jordan Peele, oscarizado pelo melhor argumento original.

SÉRIES

Matilha

RTP1, 21h01 / Prime Video, streaming

Estreia. O ladrão parkour Matilha, interpretado por Afonso Pimentel, salta da série Sul para protagonista deste spin-off, juntamente com a “namorada” Margarida Vila-Nova e com Ricardo Pereira a entrar em cena na pele do criminoso Fuças. Matilha é a história de “um pequeno marginal lisboeta [que] tenta reabilitar-se mas tudo acaba por correr mal”, faz saber a RTP sobre este “thriller rápido, repleto de humor negro”, escrito por Edgar Medina, Rui Cardoso Martins e Guilherme Mendonça, com realização de João Maia.

Arcadia

SyFy, 23h05

Estreia. Da Bélgica e dos Países Baixos chega esta ficção distópica, passada numa sociedade controladora e ultravigiada que é regida pela “pontuação do cidadão”: o acesso a direitos e privilégios depende dos “créditos” acumulados em acções diárias e ter poucos pontos significa ser expulso para o mundo exterior. Claro que, em nome das aparências, proliferam os segredos e a corrupção. A minissérie tem como protagonistas a família Hendricks, que é exemplar o pai se ver forçado a falsear os resultados das filhas para as proteger. Os oito episódios são debitados semanalmente.

DOCUMENTÁRIO

Regresso aos Anos 90

National Geographic, 22h10

Entra nos serões de segunda uma série documental que rebobina até “momentos memoráveis da década” de 1990, em vertentes que vão da política à cultura pop, passando pela tecnologia. Tanto recorda a revolução na comédia como a destituição de Bill Clinton, o advento da Internet, a rivalidade entre boys bands, o fenómeno Ficheiros Secretos, os furbies ou o temido bug do ano 2000.

INFANTIL

Tico e Teco: Vida no Parque

Disney Channel, 14h05

Novos episódios das aventuras dos esquilos traquinas – um mais nervoso, o outro mais relaxado – num parque da cidade. Na sua busca insaciável por bolotas, vão-se cruzando com outros personagens do mundo Disney, como o Pluto ou o Pato Donald. Para ver de segunda a sexta.