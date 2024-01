Militantes reclamam um Chega de todos e não de um homem só

Roberto Carlos chegou ao Centro Cultural de Viana do Castelo com estrondo. “Viva o Chega”, gritou assim que assomou à porta do Centro Cultural de Viana do Castelo. A receptividade festiva que teve dos que por ali andavam por volta das 20h de sexta-feira na abertura da 6ª Convenção Nacional do Chega soltou-lhe a língua, partindo para uma espécie de comício espontâneo. “Desta é que é. Não paramos de crescer. Ventura vai ser primeiro-ministro. Não vou morrer, não vou para a cova, sem ver Ventura primeiro-ministro. Desta é que é”, vozeou.

