Políticas saudáveis para as migrações

Que causas estão a provocar o alastramento da extrema-direita na Europa ocidental? Destacam-se duas: o descontentamento e o descrédito crescentes dos eleitores europeus nos partidos tradicionais que detêm o poder há muitas décadas, que se alternam sem serem capazes de solucionar os problemas básicos que angustiam o quotidiano destes povos, e que, ao invés, usam criminosamente o nepotismo, a cunha, a prevaricação, os lobbies, a corrupção e tudo o que têm ao alcance para se manterem no poder, tentando substituir-se aos respectivos Estados e manipular os sistemas de justiça nacionais como lhes aprouver (mal que está também a afectar agora Portugal); mas a segunda e a principal causa é a completa incapacidade de lidar com a pressão que os fluxos migratórios resultantes de conflitos recentes, como o da Ucrânia e o da instabilidade internacional global, têm trazido aos governos europeus ocidentais. O resultado está à vista: olhe-se para a Itália e para os Países Baixos. As políticas europeias saudáveis capazes de regular democraticamente a qualidade e a quantidade dos fluxos migratórios crescentes que estão a chegar à Europa — por forma a que se produzam novos imigrantes, felizes, motivados, bem integrados, que tragam valor acrescentado às nações europeias e ajudem a solucionar o défice demográfico, a desenvolver o crescimento, a produtividade laboral e o bem-estar, sem trazerem insegurança, desconfiança, desemprego e o receio do aumento da criminalidade e do terrorismo às populações nativas — estão a perder perigosamente terreno (...).

Emanuel de Sousa e Castro

Mirandela

Disfunção do mercado

Há muitos anos cheguei a publicar alguns textos no saudoso DN Jovem, e ao meu avô toda a vida o vi de Diário de Notícias debaixo do braço. Nos longos Verões nas termas, na mesa do pequeno-almoço, lá estava aquele jornal. Vender o DN, o JN, O Jogo, a TSF e o Açoriano Oriental por atacado não é o mesmo que vender a Modas&Bordados. A qualidade de uma democracia afere-se muito pela sua imprensa — bona fide. Como fica a nossa quando o poder político faz consciente e consistentemente de Portugal as Bahamas da Europa? Trazendo aqui Habermas, e virando-o do avesso, é a disfunção ideológica do mercado.

Maria Afonso

Lisboa

O direito de discordar

Carmo Afonso está indignada com a postura do deputado Maló Abreu, que deixou o partido pelo qual foi eleito, o PSD. Este deputado disse que tal facto se devia a estar em desacordo com a liderança do seu partido, nomeadamente com a formação da coligação eleitoral AD, que na sua maneira de ver vem demonstrar uma “fraqueza eleitoral”. Recordo que era da linha de Rui Rio. Face a isso, decidiu passar a deputado não-inscrito. Nada mais disse. Quanto a vir a ser candidato do Chega às próximas eleições, pelo menos para já, não passa de mais uma das estratégias de André Ventura com fins eleitoralistas e populistas, tendo já feito o mesmo com quadros da IL que se têm desvinculado do partido. Será que Carmo Afonso não se recorda do percurso de Zita Seabra, que deixou o PCP para aderir ao PSD, sendo mais tarde mandatária da IL? Não adianta continuar a atirar pedras ao Chega pois se este partido cresce os grandes responsáveis são os outros partidos, nomeadamente o PCP e o BE, grandes fornecedores de lenha para esta fogueira que é realmente preocupante.

António Barbosa

Porto

Legado de Costa

(...) A pobreza aumentou, o número dos sem-abrigo aumentou, cada vez há mais cidadãos sem médico de família, com dificuldades nos cuidados de saúde básicos; o SNS está a expirar, há doentes a morrer à porta dos hospitais, camas nos corredores, grávidas que dão à luz em ambulâncias; forças policiais sem direito à greve e discriminadas em relação aos colegas da PJ; professores acantonados em carrinhas velhas, a 400km de casa, que confrontam Costa sobre a recuperação do tempo de serviço e a quem ele, com a grosseria e a arrogância que o caracterizam, deixa sem resposta, voltando-lhes as costas de forma mal-educada e grosseira; médicos descontentes, exaustos tal como os professores, muitos sobrecarregados com 50 horas semanais; enfermeiros e funcionários judiciais em luta, jornalistas em vias de despedimento colectivo, jovens que emigram cada vez mais. Continuo, ou já chega? Ah, também me parece que já chega. Eis o real legado de Costa e do PS. Está na hora de mudar a 10 de Março.

Estêvão Emanuel de Sousa e Castro Teixeira Fernandes

Mirandela